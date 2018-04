A libanoni maronita egyház vezetője is gratulált a miniszterelnöknek

A pátriárka szerint a magyar nép értékeli azt a "kiváló vezetést", melyet a kormányfő az elmúlt csaknem egy évtizedben gyakorolt.



Rái felidézi, hogy 2013-ban Magyarországon járt, és személyesen is találkozott Orbán Viktorral.



"Egyike az Ön eszméinek, melyre élénken emlékszem, hogy (.) országát közel tartsa azokhoz a keresztény gyökerekhez, melyek évszázadokon át hatással voltak Európa kultúrájára, és, hogy a kormányára nehezedő hatalmas nyomás ellenére nem volt hajlandó felvizezni álláspontját, s beállni a legújabb európai trendek követői közé" - írja az antikókhiai pátriárka.



A vallási vezető külön köszönetet mond, hogy Magyarország számos libanoni diáknak lehetővé teszi, hogy ösztöndíjjal tanulhassanak Magyarországon, így a libanoni és magyar fiatalok szoros kapcsolatba kerülhetnek, ami a két nép közötti kötelékeket is erősíti.



"Imádkozom, hogy a mindenható Isten továbbra is áldását adja erőfeszítéseire, adjon egészséget, bátorságot és erőt, hogy folytathassa országa szolgálatát, és megőrizhesse azokat az értékeket, melyeknek kiváló identitását adják" - zárja levelét Besára Butrosz ar-Rái antiókhiai pártiárka.