A legtöbb jelölt a hajdúszoboszlói választókerületben indulna

Ezen felül nyolc olyan választókerület van, ahol legalább 40 jelöltet jelentettek be: a békéscsabai országgyűlési egyéni választókerületben (oevk) 47 jelölt indulna, a főváros 17-es választókerületében (XXI. kerület) és a salgótarjániban 45-45 jelölt indult volna, a kazincbarcikaiban 43, a sátoraljaújhelyi és vásárosnaményi körzetben 41-41, az egri és nyíregyházi választókerületben pedig 40-40 jelölt adta le ajánlásait.



A legkevesebb jelölt a fővárosban indulna: mindössze 8 jelölt adta le ajánlásait a fővárosi 3-as oevk-ban (XII. kerület), és 9-9 az 1-es és a 4-es oevk-ban (V. kerület és II. kerület), ezeken kívül nincs olyan választókerület az országban, ahol 10, vagy annál kevesebb jelölt indult volna.



A főváros XIII. kerületében (7. oevk) ugyan 27 jelöltet jelentettek be, de 21 nyilvántartásba vételét visszautasították, így itt mindössze 6 jelölt indulhat. A 3. oevk-ban (XII. kerület) a 8 jelöltből 7-et már nyilvántartásba vettek, egy nyilvántartásba vételét pedig visszautasították, így itt mindössze 7 jelölt indulhat, és ugyanez a helyzet az 1-es oevk-ával (V. kerület), itt a 9 jelöltből 2-t elutasítottak, azaz várhatóan 7 jelölt szerepel majd a szavazólapon.



Eddig a legtöbb jelöltet a főváros 17-es választókerületében (XXI. kerület) utasították vissza, összesen 22-t, a fővárosi 7-es ovk-ban (XIII. kerület) pedig 21-et.



A jelöltek nyilvántartásba vételéről péntek éjfélig kell döntenie a választási bizottságoknak.



Az NVI szerda reggeli adatai szerint 3005 jelöltet jelentettek be a hétfői határidőig, ebből 1307 jelöltet már nyilvántartásba vettek. A választási bizottságoknak péntek éjfélig még több mint ezer jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük.