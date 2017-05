A legdurvább szankció bevetését sürgetik Magyarország ellen

Az Európa Parlament (EP) különféle politikai blokkjaiból érkező információk alapján a Politico úgy véli, a képviselők többsége támogatna egy olyan határozatot, amely a 7-es cikkely aktiválását sürgeti, válaszul a lex CEU elfogadására - írja a hvg Arról, hogy alkalmazzák-e a szankciókat a szerdai plenáris ülésen dönthetnek az uniós képviselők. A lap úgy tudja, hogy maga az Európai Néppárt (EPP) - amelynem a Fidesz is tagja - is benyújtott egy állásfoglalásra irányuló indítványt az EP-nek, abban azonban nem szerepel a 7-es cikkely aktiválása.Franck Engel, EPP képviselő is amellett van, hogy szankciókra lenne szükség a magyarországi politika miatt. A lap szerint Engel azért támogatná a javaslatot, mert az intézményi nyomást helyezne Orbán Viktor kormányára, hogy új strukturális párbeszédet kezdeményezzen.Sosem volt még példa arra, hogy ezt a "nukleáris opcióként" emlegetett folyamatot elindítsák.