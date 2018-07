A lakásán végzett illegális zsírbontó kezeléseket egy nő Újpesten

A vád szerint egy 38 éves nő interneten hirdette a szolgáltatást, majd a hirdetésre jelentkező, fogyni vágyó pácienseket egy újpesti lakásban kezelte.



A vádlott orvosi végzettséggel nem rendelkezik, ennek ellenére a vádirat szerint 2015. évtől 2017 júniusáig jogosultság nélkül, ellenszolgáltatás fejében, több emberen, rendszeresen végzett szakorvosi kompetenciába tartozó zsírbontó kezeléseket. A nő ezt olyan kozmetikai termékek bőr alá fecskendezésével végezte, amelyek előírás szerint csak külsőleg alkalmazhatók – áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.



A szolgáltatást interneten hirdette különböző weboldalakon, és kedvezményes kuponnal is lehetett fizetni nála.



A vádirat szerint a fenti időszakban összesen 16 személyen – elsősorban nőkön – végzett kezeléseket különböző testrészeken, de különösen a hason, illetve combon. A szolgáltatásért az ügyfelek – az alkalmak számától is függően – 10.000-70.000 forint összeget fizettek.



A hirdetésre jelentkező ügyfeleket az újpesti lakásban a nő élettársa fogadta. A férfi tájékoztatta őket a kezelésekről és adminisztratív feladatokat is ellátott.



A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a nővel és élettársával - mint bűnsegéddel -szemben kuruzslás vétsége miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra.