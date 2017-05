A Kúria előtt is nyert a Közgép, Simicska kártérítést követelhet az államtól

Harmadfokon, immár a Kúrián is megnyerte azt a pert a Közgép, amit a közbeszerzési hatóság ellen indított, így most megnyílt az út Simicska Lajos előtt, hogy kártérítést követeljen a magyar államtól - írja a 444.hu, hozzátáve: a cég szóvivője bejelentette, már vizsgálják, hogy mennyi pénzt kérjenek.Még 2015-ben, a gönyűi kikötőre beadott közgépes pályázattal kezdődött a most lezárult jogvita. Akkor a közbeszerzési hatóság hamis adatközlés miatt kizárta a legolcsóbb ajánlatot benyújtó Közgépet. A hatóság szerint néhány négyzetméterrel kisebb uszályokkal pályázott a cég, mint amekkorával indulni lehetett volna - olvasható a portálon.