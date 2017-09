A kormány szerint csak rájuk számíthatnak, akik elutasítják a betelepítési kvótát

Szerdán röppent fel a a Politico.eu brüsszeli hírportál napi hírlevelében, hogy az Európai Bizottság a kvótaperben a magyar és a szlovák keresetet elutasító ítéletet követően a menekültáthelyezési program megduplázását előirányzó javaslatot készít. A hírportál értesülése szerint a brüsszeli testület azt fontolgatja, hogy 40 ezerre emeli az Európán kívülről befogadandó menekültek számát.



Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője a bíróság döntését követően közzétett Twitter-üzenetében cáfolta a Politico értesülését, kijelentve, hogy hamisak az uniós bizottság állítólagos új, 40 ezer ember áthelyezésére irányuló terveiről szóló híradások.

Akik elutasítják a betelepítési kvótát, csak a kormánypártokra számíthatnak - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön, az M1 aktuális csatorna műsorában.Ugyanis a jogi csata csak most kezdődik, a baloldali pártok némelyike pedig a kvóta támogatása érdekében gyűjtött aláírást, más pártok képviselői pedig a betelepítést pártoló nyilatkozatokat tettek, illetve képviselőik megszavazták az erről szóló döntéseket az Európai Parlamentben - közölte Dömötör Csaba.A továbbiakban felidézte, hogy Gianni Pittella, az európai szocialisták európai parlamenti frakcióvezetője precedens értékűnek nevezte a magyar és a szlovák kereset elutasításáról hozott határozatot.Azt mondta, hogy innentől el lehet kezdeni egy létszámküszöb nélküli, kötelező és állandó eljárás kidolgozását.Vagyis igaz amit a kormány a kvótanépszavazást megelőzően nyilatkozott, miszerint az 1300 migráns betelepítése csak a kezdet és utána százezreket kell majd befogadnia a tagállamoknak – érvelt.Felhívta a figyelmet arra: vannak olyan elképzelések, amelyek szerint, évente egymillió bevándorlót kellene letelepíteni Európában. Vagyis, ha ez így megy tovább a magyaroknak nem lesz beleszólása abba, hogy kikkel akarnak együtt élni.A továbbiakban Dömötör Csaba hangsúlyozta: a bíróság döntése azért felháborító és felelőtlen, mert a kvótáról szóló javaslat semmit nem old meg, sőt további millióknak nyújt meghívót.Leginkább a szíriai polgárháború elől menekülő személyekről, valamint eritreaiakról lehet szó.Az Európai Unió minden befogadott menekült után 6000 euró támogatást, mintegy kétmillió forintot fizet.Ezzel szemben a kormány azt állítja, hogy a bírósági döntés azt üzeni több millió potenciális gazdasági bevándorlónak, hogy nyugodtan gyertek Európa irányába, valamelyik országba úgyis be tudtok telepedni!Főleg felelőtlen a döntés, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt években mennyi terrorista próbálta kihasználni a "nyitott ajtók politikáját" - tette hozzá az államtitkár.Arról is szólt, hogy szerinte "a politika erőszakot tett az uniós jogrendszeren", ugyanis az EU csatlakozáskor nem szerepelt az átruházandó jogkörök között a bevándorláspolitika. Vagyis lopakodó jogalkotás folyik, amelynek során az Európai Bizottság felülírja a tagországi jogköröket - mondta Dömötör Csaba.