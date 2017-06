A kormány ösztönzi az elektromos járművek használatát

2017 februárjában állami közbeszerzés jelent meg 4,5 milliárd forint értékben 1700 töltő beszerzésére.

A kormány hozzájárul az e-mobilitás széleskörű elterjedéséhez, az infrastrukturális háttér megteremtéséhez - hangsúlyozta Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön az II. E-mobilitás konferencián Budapesten.A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) rendezvényén az NGM államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kormány 2015-ben elfogadta az elektromos közlekedést ösztönző Jedlik Ányos tervet (JÁT).Lepsényi István ismertette, hogy 836 a tisztán elektromos magyar személyautók száma, és 205 elektromos töltőállomás működik.A Jedlik Ányos terv eddigi eredményei közül megemlítette a zöldrendszám 2015. évi bevezetését, és elmondta, hogy Magyarországon 2340 jármű rendelkezik zöldrendszámmal.

- mondta. Példaként említette, hogy az ilyen járműveknél nincs regisztrációs adó, forgalomhelyezési illeték, továbbá nem kell fizetni cégautó adót, helyi gépjárműadót sem. Hozzátette: emellett egyes településeken parkolási és behajtási kedvezményben részesítik az elektromos autókat.Lepsényi István emlékeztetett rá, hogy az elektromos töltőállomás programban tavaly a 15 ezernél több lakosú települési önkormányzatok 1,2 milliárd forint keretre pályázathattak vissza nem térítendő támogatásra, 75 sikeres pályázat révén. Ezen kívül 2017 februárjában állami közbeszerzés jelent meg 4,5 milliárd forint értékben 1700 töltő beszerzésére, a tender kiértékelése folyamatban van.Az NGM államtitkár kiemelte, hogy, ennek mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint lehet, erre a lehetőségre eddig 385 pályázatot adtak be 465 elektromos autó vásárlására, 280 támogatói okiratot adtak ki 348 autó vételéhez.A Jedlik Ányos terv keretében indult pilot projektek eredménye, hogy- emelte Lepsényi István. Megjegyezte: a modern városok programban is szerepel az elektromos járművek alkalmazása, például Dunaújváros emobilitási mintarégióként szerepel, ahol célzott fejlesztések indulnak.Az e-mobilitás terjedéséhez hozzájárul az is, hogy, a 2016-ban üzembe állított e-járművek üzemeltetési tapasztalatai kedvezőek, 2017 februárban pedig 200 állami elektromos autó közbeszerzése jelent meg 2 milliárd forint keretből - mutatott rá az NGM államtitkára.Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a környezetkímélő közlekedést segíti az e-mobilitás, és nemcsak a közúton, hanem a vasúton, a légiközlekedésben is fontosnak nevezte az elektromos meghajtású járművek minél szélesebb elterjedését.