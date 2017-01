A kormány anyagilag is segíteni akarja a közös életüket kezdő fiatalokat

Novák Katalin az V. kerületi anyakönyvi hivatal házasságkötő-termében tartott eseményen kiemelte: az adókedvezmény mellett a kormány az otthonteremtési támogatással is segíti a fiatalokat.



Kifejtette: a fiatal házasok adókedvezményét érintő fontos változás, hogy a kedvezmény két évig vehető igénybe, függetlenül attól, hogy mikor fogan meg az első gyermek. Ha pedig gyermeket vállalnak, a fogantatás utáni 91. naptól igénybe vehető az első gyermek után járó családi adókedvezmény, így a két lehetőséggel együtt összesen 15 ezer forint megtakarítás érhető el havonta - magyarázta.



Az államtitkár elmondta: eddig összesen 23 ezer házaspár élt az adókedvezmény lehetőségével, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A cél a fiatalok figyelmének felhívása a lehetőségre, hogy mindenki, akinek jár, érvényesíteni tudja a kedvezményt - közölte.



Novák Katalin kitért rá: az adókedvezményt a kétéves időtartamra visszamenőleges hatállyal vezették be, vagyis azok vehetik igénybe, akik 2014. december 31. után kötötték első házasságukat.



Arra is kitért, hogy nem kell mindkét munkáltatónak igazolnia, hogy a házaspár melyik tagja veszi igénybe az adókedvezményt, elég ha az egyik fél munkáltatója igazolja.



Magyarország erősödik, és a kormány azt szeretné, ha ezt a fiatal házasok is éreznék - jelentette ki az államtitkár. Mint mondta, úgy tűnik, Magyarországon ismét egyre népszerűbb a házasságkötés, 16 éve nem volt olyan magas a házasságkötések száma, mint most, és remélhetőleg ez azt jelenti, hogy a fiatalok bíznak a jövőjükben, mernek közös jövőt tervezni maguknak, a kormányzat pedig ehhez igyekszik a lehető legtöbb támogatást megadni.