A kormánnyal szembeni ellenállást hirdetett meg a DK

Magyarországon diktatúra van, ezért a Demokratikus Koalíció arra törekszik, hogy az ellenállás kicsiny lángjából nagy tűz gyúljon - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke pártja keddi budapesti demonstrációján.



Gyurcsány Ferenc az Alkotmány utca és Kossuth tér találkozásához "Ellenállás" elnevezéssel meghirdetett tüntetésen hangsúlyozta: az ellenállásnak nem lehet más célja, nem lehet kevesebbel megelégedni, mint új választási szabályok alapján kiírt, új, tisztességes választások kikényszerítése.



"Harcolni azért kell, hogy a kormány jusson oda ahová való, a magyar történelem poklára" - fogalmazott az ellenzéki politikus.



A néhány száz tiltakozó részvételével megtartott demonstráción Gyurcsány Ferenc azt mondta: a Fidesz mára elfoglalta a pénzügyi rendszert, a kezükbe került a kereskedelmi bankok többsége, az ügyészség, a bíróságok, ellopták a maradék állami termőföldet, rátették a kezüket az oktatásra, az egészségügyre, vazallusukká tették az egyházakat, felszámolták a sajtószabadságot és egypárti diktátum alapján alkottak új választási rendszert.



Ez nem a nép akarata, hanem a Fidesz csalfaságának következménye, "amit Orbán Viktor csinál, az nem újszerű, nem zseniális, hanem tisztességtelen gazemberség" - fogalmazott.



A politikus a továbbiakban úgy vélekedett: most fizetjük meg annak az árát, hogy 1989-1990-ben ajándékba kaptuk a szabadságot. Könnyen jött, és úgy tűnik, mintha könnyen menne, vagyis most kell megküzdenünk azért, amiért nem küzdöttünk meg akkor - tette hozzá.



Mára kénytelen volt belátni - folytatta -, hogy képtelen pusztán parlamenti eszközökkel képviselni az emberek érdekeit. Hiszen mit ér a parlamenti díszlet, ha közben egy szűk kör a kénye-kedve szerint irányítja az országot? - tette fel a kérdést.



Abban akar segíteni, hogy az emberek kimenjenek az utcára, és azt mondja a nép, "hogy elég, eddig és ne tovább"! Ugyanakkor továbbra is élni akarnak a parlamentben a korlátozott lehetőségekkel, és törvényjavaslatok sorát fogják benyújtani a Sargentini-jelentésben megfogalmazottak kijavítása érdekében - közölte a pártelnök.



Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke azt mondta: egy diktatúrában a népnek nem csupán joga, hanem kötelessége is elkergetni az emberek ellen kormányzó kormányt. Mára kettészakadt az ország, tisztességesen dolgozó európai magyarokra és a rajtuk élősködő fideszesekre. Utóbbiak pedig csupán egyetlen európai értéket ismernek: az eurót, ami megjelenik a bankszámlájukon.



A Sargentini-jelentés elfogadásakor az európai magyarok győztek - jelentette ki. A szavazás annak a reményét keltette, hogy egy "nem szabad és nem tisztességes választás" után sem kell csüggedni. Ám ez a kormány csak az erőből ért, ezért "lázadni kell, ellenállás kell, keresni kell a törvényesség szélét" - mondta Molnár Csaba.



A demonstráció résztvevői "Európai magyarok" feliratú táblákat tartottak a magasba, valamint nemzeti színű és európai uniós zászlókat lobogtattak. Néhányan egy "Az alaptörvény érvénytelen" feliratú transzparenst feszítettek ki.



A Demokratikus Koalíció a keddi demonstrációt egy tüntetéssorozat kezdetének szánja - jelentették be korábban -, és a következő időszakban is minden nap tiltakozókat várnak a Kossuth térre.