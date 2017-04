A kórházak és a mentők nem pihennek, a patikák ügyelnek húsvétkor

A betegellátás a húsvéti időszakban is folyamatos lesz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működtetett intézményekben, kórházakban, és az Országos Mentőszolgálat is teljes készenlétben áll az ünnepek alatt.



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az MTI megkeresésére azt írta, hogy április 14-én (nagypénteken), 16-án (húsvétvasárnap) és 17-én (húsvéthétfőn) az ünnepnapnak megfelelő ügyeleti, illetve készenléti szolgálatot látnak el a gyógyszertárak. Április 15-én, szombaton a szombati munkarendjük szerint tartanak nyitva a patikák, zárás után pedig ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.



A gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a nyitvatartási rendet, az elérhetőséget, valamint a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot adó patika nevét, címét, telefonszámát. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is - közölte a hatóság.



Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a mentők húsvétkor is teljes készenlétben állnak. A tapasztalatok szerint az ünnepnapokon ugyan nem kell az átlagosnál több esetre számítani, de vannak olyan veszélyek, amelyek a húsvéthoz kapcsolhatók, ezekre külön is fel kell hívni a figyelmet.



A gyermekek szervezetére az alkohol méregként hat, akár életveszélyes állapotot is okozhat, ezért még kis mennyiségben sem szabad szeszes italt inniuk. A húsvéti sütés-főzés is veszélyt jelenthet a gyermek számára, magára ránthatja a forró vízzel, levessel teli edényt, forrázást, égési sérülést szenvedhet - hívták fel a figyelmet.