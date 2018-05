A Klebelsberg Központ szerződésmintát dolgozott ki a biztonságos buszoztatásért

A Klebelsberg Központ a buszos utaztatással kapcsolatban már 2017 februárjában javaslatokat fogalmazott meg a tankerületi központok számára. Az ajánlás a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében a szolgáltatók felé elvárásokat határozott meg a buszok műszaki állapotával, a vonatkozó jogszabályok betartásával és a szolgáltatók felelősségvállalásának rögzítésével kapcsolatban.



A mostanra - a NiT Hungary érdekvédelmi szervezet részvétel - kidolgozott szerződésmintát ajánlás jelleggel az iskolákat fenntartó tankerületi központoknak is elküldik. Ezzel a Klebelsberg Központ segíteni szeretné az iskolákat és a fenntartókat az országhatárt átlépő utazások esetén abban, hogy megfelelő garanciális feltételeket kapjanak a minőségi és az előírásoknak megfelelő személyszállítási szolgáltatásra, amelyeket írásban is rögzítenek.



Mint kiemelték: a Klebelsberg Központ a továbbiakban is elkötelezett a gyermekek és a pedagógusok biztonságáért, mindent megtesznek a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért. A tankerületi központok támogatják az iskolákat abban, hogy megfelelő műszaki állapotú buszokkal és képesítéssel, engedélyekkel, valamint egészségi állapottal rendelkező szolgáltatókat válasszanak az iskolai kirándulásokhoz - olvasható a Klebelsberg Központ közleményében.



Az olaszországi Verona közelében tavaly január 20-án éjjel 17-en vesztették életüket, mikor a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító busz balesetet szenvedett. A buszon ötvenhatan utaztak, 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr.