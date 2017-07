A KKM fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke szerint a biztonsági helyzet az elmúlt évtizedekhez képest most a legrosszabb Európában, a tárca ezért ismételten fokozott körültekintést kér mindenkitől, aki külföldre utazik, és javasolja a regisztrációt a konzuli szolgálat honlapján.



Menczer Tamás az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta: az európai terrorfenyegetettségi szint minden korábbinál nagyobb - a 2015-ös párizsi terrortámadás óta több mint háromszázan vesztették életüket, és mintegy ezren megsérültek terrortámadások során Európában.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium ezért arra kéri az utazókat, hogy még rövid külföldi tartózkodás esetén is regisztráljanak a konzuli szolgálat weboldalán http://konzuliszolgalat.kormany.hu/), és minél pontosabban adják meg a tartózkodási helyüket.



Baj esetén a külképviseleteken dolgozó munkatársak így tudnak a leggyorsabban segíteni - tették hozzá. Emlékeztettek arra, hogy a konzuli szolgálat honlapján országonként megtalálhatók a szükséges információk és a biztonsági besorolások.



Ismertették: azok az országok, amelyek nincsenek besorolva, biztonságosnak minősülnek. Az első kategóriába sorolt országokba egyáltalán nem javasolja a KKM a beutazást, míg a kettes kategóriánál a beutazás fokozott biztonsági kockázattal jár.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy bizonyos országok esetében az országon belüli régiók besorolása eltérhet. A tárca hangsúlyozta, hogy minden magyar külképviselet a hét minden napján 24 órás ügyeletet tart. Érdemes már az elutazás előtt felírni az illetékes külképviselet ügyeleti telefonszámát - írták. Kitértek arra is, hogy fontos megkötni a szükséges utasbiztosításokat.