A károsanyag-kibocsátás csökkentésére indít pályázatokat a kormány

A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavalyi pályázati kereteket megemelve a háztartási nagygépek cseréjére kétmilliárd, elektromos autók vásárlására hárommilliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre - fűzte hozzá.



Elmondta: hűtőszekrényre, fagyasztóra és mosógépre a korábbi pályázati feltételeknek megfelelően csak magánszemélyeknek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az elnyert támogatás a gép energiahatékonysági besorolástól függően vételárának maximum felét fedezi. A besorolás szerinti A+ kategóriában háztartásonként 20 ezer forintra, az A++-ban 40 ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig 45 ezer forint támogatásra lehet pályázni - tette hozzá.



Az államtitkár arra is kitért, hogy a tisztán elektromos autók vásárlására magánszemélyek mellett gazdasági társaságok és önkormányzatok is pályázhatnak. Támogatást a bruttó vételár 21 százalékára, maximum 1,5 millió forintig lehet kérni, változás a korábbi kiíráshoz képest, hogy a 15 millió forint maximális bruttó vételárat 20 millió forintra emelték az elektromos autók esetén - hangsúlyozta Weingartner Balázs.