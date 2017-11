A jövő héten kezdik utalni az egészségügyi dolgozók megemelt béreit - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton az MTI-nek.



Az államtitkár emlékeztetett, a kormány döntése nyomán mind az orvosoknak, mind pedig az ápolóknak november elsejétől megemelkedett a bére, azt december elején kezdik utalni. Az orvosok esetében a múlt évi 107 ezer forintos emelés után idén egy újabb, 100 ezer forintos többlet jelentkezik a decemberi fizetésükben. Az ápolóknál a tavalyi 26,5 százalékos emelkedés után egy újabb, 12 százalékos többlet várható - tette hozzá. Az államtitkár közlése szerint egy több éve munkaviszonyban álló szakápoló alapbére 2010-ben 91 400 forint volt, ez most novemberben 183 ezer forintra emelkedett, míg egy 19-21 éve a szakmájában dolgozó szakápoló alapilletménye a 2010-es 106 ezer forintról, 209 814 forintra nőtt. A jövő évben további 8, majd 2019-ben újabb 8 százalékkal emelkedik az ápolók és a szakdolgozók bére, így összesen - a négy év alatt - 65 százalékkal lesz több a bére - mutatott rá. A szakvizsgával nem rendelkező orvosok és gyógyszerészek bére 50 ezer forinttal nőtt novembertől, míg a védőnők is 33 ezer forintos bérpótlékban részesülnek - fűzte hozzá.



A mentődolgozók bére a novemberi emelésen felül a jövő év elejétől további 10 százalékkal nő majd, ami 2016 és 2018 között átlagosan 67 százalékos béremelést jelent. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a kormány az elmúlt években összességében 400 milliárd forintot költött az egészségügyi dolgozók béremelésére.