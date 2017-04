A Jobbik vizsgálná a politikusok külföldi támogatását

Vona Gábor azt mondta: a magyar belpolitikában nagyon aktuális kérdés, hogy ki milyen külföldi érdekcsoport támogatásával, esetleg megbízásából végzi a tevékenységét.



Ez a gyanú számtalanszor felmerül civil szervezetekkel vagy társadalmi csoportokkal kapcsolatban - folytatta, hozzátéve: a Jobbik támogatja a kormány szándékát, hogy a civil szférában megfelelő átláthatóságot teremtsen, ha azonban a kormány célja az, hogy a civil szférával és szervezetekkel szemben boszorkányüldözésbe kezdjen, és elnémítson mindenféle kormánykritikus hangot, azt nem támogatják.



Vona Gábor közölte: pontosan ebből a megközelítésből merült fel a Jobbikban, hogy ha a politika elvárja a civil szférától, hogy legyen átlátható, az emberek is joggal várják el, hogy a politikusok is adjanak számot arról, hogy milyen külföldi támogatásokat kaptak és adott esetben szolgálnak-e valamilyen külföldi érdeket.



A pártelnök lehetséges mérföldkőként hivatkozott javaslatukra a témában folyó vitában, mondván: a kormány egyértelművé teheti a szándékait, hogy azok valóban tiszták-e és valóban az átláthatóság erősítését szolgálják-e. Ha igen, a kormánynak támogatnia kell ezt a javaslatot; ha nem teszi, egyértelművé válik, hogy a civil szervezetek ellen folyó sorosozás egy belpolitikai médiablöff, aminek a célkeresztjében a valódi problémák tengernyi sorának a szőnyeg alá söprése áll - értékelt.



Az MTI kérdésére Vona Gábor közölte: a törvényjavaslat szerint az átvilágítás csak a ma hivatalban lévő politikusokat és állami vezetőket érintené, bár nem tartja kizártnak, hogy bővülhet a kör.



A pártelnök a továbbiakban a nem várt rendkívüli időjárás miatt kialakult mátrai helyzetről beszélt. Azt mondta, hogy kormányoktól függetlenül a Mátrát eddig csak fejőstehénnek tekintették, fejleszteni nem voltak hajlandók. Ennek az állapotnak a sürgős megváltoztatása kérte a kormánytól, illetve a költségvetési törvényhez legalább két tucat módosító indítványt nyújtott be a térség érdekében - tette hozzá.