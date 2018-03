A Jobbik veszprémi jelöltje nekiment Márki-Zaynak

Varga-Damm facebook bejegyzésében többek között azt írja: „Hódmezővásárhely polgármestere gyakorlatilag Orbán Viktorért kampányol. Megjegyeznék még egy dolgot. Hódmezővásárhelyen a polgármestert polgármesternek választották. Neki ez a dolga. Úgy tudtuk, sok feladata van az elmúlt időszak felszámolására. Remélem, hogy amikor munkaidőben van távol a hivataltól, hivatalos szabadságon van."

A veszprémi jelöltet az zavarhatja, hogy Márki-Zay bevetette magát az országos politikába: igyekszik minél több körzetben összehozni az ellenzék összehangolt jelöltindítását. Veszprémben három évvel ezelőtt Kész Zoltán nyert el parlamenti mandátumot az időközi választáson, ezzel megfosztva a Fideszt a kétharmadtól. Kész a baloldal támogatásával nyert, a Jobbik nem indított vele szemben jelöltet - ez most is kézenfekvő lenne. Márki-Zay szombaton kampányolt is Veszprémben Kész mellett: nem is hódmezővásárhelyi, hanem veszprémi modellről beszélt, amely Hódmezővásárhelyen csak folytatódott februárban.

A szombati rendezvény ismeretében különösen váratlan Varga-Damm bejegyzése, írja az index. A közelmúltban az MSZP-P jelöltje, Mesterházy Attila közölte, hogy visszalép a körzetben Kész javára, hogy indulásával ne aprózódjanak el az ellenzéki szavazatok.



