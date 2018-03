A Jobbik átfogó csomagot dolgozott ki a devizahitel-károsultak érdekében

Z. Kárpát Dániel azt mondta: a Jobbik a devizahitelek felvételkori árfolyamon való forintosítás mellett elszánt egy teljes körű kilakoltatási moratórium bevezetésére a probléma megoldásáig.



Az ezeket az ügyeket érintő végrehajtási moratóriummal megakadályoznák a tartozások indokolatlan és mesterséges duzzasztását - tette hozzá.



Az ellenzéki politikus szerint a végrehajtási rendszer túlkapásainak kezelésével minden magyar állampolgárnak az utolsó forintig visszaszereznék "a pénzügyi merényletek által indokolatlanul elvont pénzt".



Fontosnak tartja - mondta - , hogy minimálbérből vagy az alatti összegből ne lehessen pénzt levonni, minimálbér felett pedig kizárólag indokolt esetben lehetne egy csökkentett összeget letiltani. Ismertetése szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásából szintén nem lehetne így pénzt levonni.



Z. Kárpát Dániel azt mondta, az ingatlan becsértékét évente kellene megállapítani. Azzal indokolt, hogy ha a becsérték megállapítása után évekig nem értékesítik az ingatlan, akkor annak elértéktelenedése még inkább lehetetlen helyzetbe hozza a családot.



Szólt arról is, hogy meg kellene szüntetni azt, hogy bárki ingatlanját töredékáron lehessen eladni. De ha már így történik, miért ne lehetne elővételi joga a károsultnak, a családjának, vagy jogvédőknek.



Azon véleményének is hangot adott, hogy piacgazdaságban nem szabadna előfordulnia annak, hogy egy tízmillió forintos ingatlan a fedezete egy ötvenmilliós tartozásnak. A balliberális kormányzatok idején futott fel ez a gyakorlat és a Fidesz-KDNP az elmúlt nyolc évben "aljas, áruló módon" engedte ezt a folyamatot továbbgyűrűzni - tette hozzá.



Elmondta, elszámoltatásra is szükség van, amelynek során a vádlottak padján ott kell lenniük az érintett politikusoknak, az állami felügyeleti vezetőknek, a végrehajtóknak, akiknek túlkapásaik voltak, a kereskedelmi bankok vezéreinek, valamint a hatalmával visszaélt egy-két közjegyzőnek.



Jelezte, vasárnap délután ott lesz az Adóskamara demonstrációján.



A más pártokkal történő együttműködést firtató kérdésre Z. Kárpát Dániel közölte, nem tervezik, hogy visszalépnek senkinek a javára, a tagság sem gyakorol ezért nyomást az elnökségre. Az együttműködést abban az esetben tudta elképzelni, hogy ha a Jobbik megnyeri a választásokat, de egyedül nincs meg az 50 százalék plusz egy szavazata. Hozzátette: de ekkor is csak a 21. század pártjai, az LMP és a Momentum jöhet szóba.



Semmiféle tárgyalás nincs senkivel - erősítette meg a politikus arra a kérdésre, hogy az MSZP-vel tárgyaltak-e. Közölte, ennek szükségességét sem érzik, hiszen a Fidesz legyőzésének receptje - amelyet Hódmezővásárhelyen, Ózdon vagy Tapolcán látni lehetett - egyáltalán nem járt együtt visszalépéssel, koordinációval.



Fenntartják véleményüket, a késeléseket azonban elítéli - mondta a jobbikos képviselő arra a felvetésre, hogy Vona Gábor Jobbik-elnök szerdán bocsánatot kért Lázár János miniszter videója miatt és a legélhetőbb európai városnak nevezte Bécset, majd szerda este a városban két késeléses támadás is történt, melynek négy ember esett áldozatul.



Z. Kárpát Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a Jobbik a Fidesz mindenféle betelepítését elutasítja, legyen szó, 2300 Orbán Viktor-féle oltalmazottról, vagy a letelepedési kötvényes tízezrekről. Zéró tolerancia kell ebben a kérdésben, a nemzetközi egyezmények betartása mellett és határőrség felállítására is szükség van - mondta.



Arra kérdésre, hogy Vona Gábor bocsánatot kér-e Lázár Jánostól, az alelnök közölte, Vona Gábornak nem kell szabadkoznia, hiszen nem ő telepített be embereket Magyarországra, nem ő nyitotta ki az utat Bécs felé. Vona Gábornak programja van a kérdés megoldására - tette hozzá.



Egy másik felvetésre, miszerint ha a Jobbik szerint Bécs a legélhetőbb város Európában, két évvel ezelőtt miért osztogattak gázsprayket a bécsi nőknek, Z. Kárpát Dániel úgy felelt, attól, hogy egy élhető városról van szó, még nem nulla százalék a bűnözők aránya.



Arra a kérdésre, mire gondolt Vona Gábor, amikor egy interjúban arról beszélt, szerinte Bécsben a bevándorlás miatti helyzet már azon a határon van ami nem biztos, hogy kezelhető, a politikus azt mondta, nem tudja, hogy egy 2015-ös interjúban mire gondolhatott Vona Gábor. Hozzátette: a Jobbik az egyetlen következetes politikai erő a migráció kérdését nézve, a Jobbik találta ki a kerítést és biztosította a kétharmados támogatást a parlamentben, hogy a Honvédség ott lehessen a kerítésnél.



Patyi Andrásnak, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a kamupártokra és az ajánlóívek ellenőrzésére vonatkozó kijelentésére Z. Kárpát Dániel úgy reagált, teljesen új választási rendszerre lenne szükség, amelybe elszámoltathatósági elemet is be kellene építeni.



Szerinte a kormánypártok vélhetően támogatják a kamupártokat, bár erre nincsenek bizonyítékai, hiszen akkor már feljelentést tett volna. Erős a gyanúja azonban, hogy a kormányzó pártok a választások kimenetelét igyekeznek manipulálni a kamupártokkal, amelyek szinte gond nélkül gyűjtötték össze az ajánlásokat - közölte.



Kérdésre elmondta, támogatni fogják, hogy az MSZP-Párbeszéd kezdeményezésére hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a 13. havi nyugdíj bevezetése és a fenntartható rezsicsökkentés érdekében. A Jobbik a napirendet a devizahitel-károsultak problémájával egészítené ki - jegyezte meg.