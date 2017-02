A Honvédkórházban kezdik meg a terrortámadásban megsérült két egyiptomi nő utókezelését

kép: honvedkorhaz.hu

A magyar kormány segítségével kezdődhet meg a kairói terrortámadásban megsebesült két egyiptomi kopt nő rehabilitációja a Honvédkórházban - nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek. Török Tamás ismertette: a kormány Kveck Péter egyiptomi magyar nagyköveten keresztül ajánlott fel segítséget a kopt közösségnek, amelynek tagjai a tavaly december 11-ei, a kairói Szent Péter templom elleni terrortámadásban sebesültek meg. A merényletben 25-en meghaltak, 49-en megsérültek.

Török Tamás elmondta, a kopt közösség a múlt héten jelezte, hogy két, a terrortámadásban megsérült nő utókezelésében magyar segítséget kérnek, ezek után kezdődtek meg az egyeztetések a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvéd Kórházzal. A magyar és az egyiptomi orvosok többször konzultáltak az elmúlt napokban, a magyar kórháznak minden leletet elküldtek. Az egyik sebesültre várhatóan többhetes, részleges arcátültetést is magába foglaló kezelés vár, a másik sebesült sérülései kevésbé súlyosak - közölte.A robbantás után az egyiptomi kormány azonnal elítélte a kopt közösséget ért terrorcselekményt. A két egyiptomi állampolgár utókezelése is magyar és egyiptomi közös segítségnyújtás eredményeként valósulhat meg - közölte Török Tamás. Hozzátette: a két kormány együttműködését az is jelzi, hogy Magyarország a napokban Kairó kérésére közvetítő szerepet vállalt, és támogatja, hogy Egyiptom európai uniós segítséget kapjon az illegális migráció megállításához.Az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül 2016. október 15. óta működik Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára felügyeletével az az új kormányzati egység, amelynek a keleti keresztény közösségek megsegítése és helyzetük figyelemmel kísérése a feladata.