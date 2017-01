A hideg miatt változott a katonák szolgálati rendje a határon

A harckészültség megőrzése érdekében a hideg időjárás miatt több intézkedést is tettek a határon szolgáló katonák munkavégzésének biztosítására, a többi között átalakították a szolgálat rendjét - közölte az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka szombaton Röszkén az MTI-vel.



Ruszin Romulusz dandártábornok elmondta, a téli felszerelés mellé a katonák további meleg ruházatot, kámzsákat, polársapkát és -pulóvert kaptak. Mindenki kapott termoszt, és naponta többször osztanak nekik meleg teát és kávét - tette hozzá.



A főtiszt hangsúlyozta, a határ védelme, a feladatok ellátása az első. A katonák folyamatosan figyelik, hol próbálnak meg illegálisan magyar területre lépni, ha pedig ezt megkísérlik, a rendőrökkel együtt elfogják őket, és visszakísérik a határzár másik oldalára. A hideg időjárás miatt azonban szükséges volt, hogy változtassanak a szolgálati eljárásokon.



A határ teljes hosszában olajkályhákkal fűtött sátrakat állítottak föl, szolgálat közben a katonák ott melegedhetnek, akár a készételkonzervjeiket is megmelegíthetik. A helyszíni parancsnokok váltott feladatokat adnak az állománynak, akik a gyalogos és gépkocsis járőrözés mellett a széltől védett magaslati figyelőpontokon is szolgálatot teljesítenek - ismertette a tábornok.



A gyalogos járőrözés hossza nincs időtartamhoz kötve, hiszen nem mindegy, hogy mínusz egy-két fokban, vagy mínusz 15 fok alatti hőmérsékletben és erős szélben kell dolgozniuk a katonáknak - jelezte Ruszin Romulusz.