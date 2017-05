19.35 - Egyelőre nyilatkozatstop



A Hajógyári-szigetnek ütközött egy sétahajó Budapesten még vasárnap este, hét utas megsérült, őket és a hajó kapitányát kórházba vitték - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői Híradójában. A kapitány azért kormányozta a sziget oldalának a sétahajót, mert rosszul lett és így kerülte el a nagyobb balesetet. A Híradó úgy tudja, hosszabb időre el is vesztette az eszméletét, de segélykérő jelzést még le tudott adni. A hajót a Népfürdő utcai hajóállomásra vontatták, az utasok is ott szálltak ki, majd a hét sérültet és a kapitányt kórházba vitték.



A hajó kapitánya jelenleg is a Honvédkórházban van, az utasokat már hazaengedték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztálya az MTI megkeresésére kedden annyit közölt: a baleset a Duna jobb partján, az Árpád-hídtól 100-200 méterre történt. További információkat azonban nem közöltek. Az M1-nek a sétahajót üzemeltető cég vezetője azt mondta, a vizsgálatok végéig nem nyilatkozik. Ugyanakkor annyit elmondott, hogy a kapitányt megszondáztatták, de nem találtak alkoholfogyasztásra utaló jelet.