A Fővárosi Ítélőtáblán csökken a munkateher és gyorsulnak az eljárások

Dr. Ujvári Ákos és Dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke a Fővárosi Ítélőtábla elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Kép forrása: fovarosiitelotabla.birosag.hu

A Fővárosi Ítélőtáblán tavaly csökkent a munkateher, jelentősen gyorsultak az eljárások, a döntések szakmailag megalapozottak - mondta Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.A statisztikák szerint a Fővárosi Ítélőtáblán tavaly nem maradt folyamatban 2 évnél régebben a táblán lévő peres ügy, a büntető ügyszakban egy évnél régebbi sem, és egy évnél régebben folyamatban lévő nem peres ügy sincs. 2016 végén még 35, egy évnél régebben folyamatban lévő peres ügy volt, idén február végén 11.A táblán tavaly befejezett 2849 peres ügy több mint 71 százaléka fél éven belül, további 25 százaléka fél és egy év között fejeződött be. A csaknem 6000 nem peres ügy 97 százaléka fél éven belül befejeződött és alig tucatnyi tartott csak egy évnél tovább.A Fővárosi Ítélőtábla döntéseinek megalapozottságáról szólva az elnök elmondta: a tábla 260 fellebbezett ügyének csak 3 százalékát helyezte hatályon kívül a Kúria és 7 százalékát változtatta meg. A felülvizsgálattal támadott mintegy 1100 jogerős táblai ítélet 7 százalékát helyezte hatályon kívül a Kúria és 5 százalékát változtatta meg.A tábla bírói tanácsai tavaly átlagosan 365 ügyet fejeztek be, ezen belül a büntető és katonai tanácsok átlagosan 307-t, a polgári tanácsok 377-t, a gazdasági szakágban pedig 530-t.Tavaly év végén a táblán 201 engedélyezett álláshely volt, ebből 83 ténylegesen betöltött bírói státusz. A tábla bíráinak 96 százaléka egy évtizedesnél hosszabb joggyakorlattal rendelkezik. A napokban 2 büntetőbírói és 1-1 titkári, illetve tisztviselői álláshelyet töltöttek be az új büntetőeljárási törvény július 1-jei életbelépésével várhatóan megnövekvő munkaterhek miatt. Erre a bizonyítás, illetve a fellebbezés szabályainak változása miatt lehet számítani.Tavaly az ország öt ítélőtáblájára érkezett összes ügy 49 százaléka a Fővárosi Ítélőtáblára érkezett, amelynek illetékességi területe 2017 óta Budapest, valamint Pest és Nógrád megye. Az öt táblára összesen 16 828 ügy érkezett 2017-ben, ebből a fővárosira 8235, a másik négy táblára hozzávetőleg 1300 és 2600 között. Ugyanakkor a befejezések aránya az öt táblát tekintve a fővárosban több mint 51 százalék, 8815 - ismertette Ribai Csilla, aki két éve, 2016 márciusa óta áll a tábla élén.A Fővárosi Ítélőtáblára 2016-hoz képest összesen 17 százalékkal kevesebb ügy érkezett tavaly - 9978 helyett 8235 -, ugyanis 2017 eleje óta a Székesfehérvári Törvényszék ügyeiben már nem a fővárosi, hanem a Győri Ítélőtábla jár el másodfokon. (A gazdasági szakágban az illetékességi terület csökkenése ellenére tavaly nőtt az érkező ügyek száma az azt megelőző évhez képest.) A folyamatban maradt ügyek száma tavaly ennél jobban, 25 százalékkal - 2274-ről 1694-re - csökkent 2016-hoz képest.A Fővárosi Ítélőtábla tavaly mintegy 2 milliárd 750 millió forintból gazdálkodott, ebből 1 milliárd 460 millió volt a 201 bírósági dolgozó illetménye, míg a dologi kiadások - köztük például az épületbérlés díja - 470 millió forint.