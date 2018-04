A Fidesz nem számított ilyen arányú győzelemre

Nem számítottunk ilyen arányú győzelemre, örülünk az eredménynek - mondta a Fidesz-frakció szóvivője a parlamenti választás másnapján az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Az emberek megértették, hogy sorsdöntő választásról van szó, hogy nemcsak képviselőket, hanem jövőt is választunk - tette hozzá Halász János.Nagy a feladat, folytatni kell a munkát, a migráció ellen tovább kell küzdeni, de miközben harcolunk, az élet is megy tovább, csökkennek az adók, nőnek a bérek - mondta a kormánypárti politikus. Halász János kérdésre megerősítette, hogy a kétharmados többség birtokában a Stop Soros törvénycsomagot az elsők között fogadhatják el.Az Országgyűlés várhatóan április végén ülhet össze leghamarabb, ez a kérdés pedig már májusban sorra kerülhet - fűzte hozzá. Ne legyen kétsége senkinek, ez szuverenitási kérdés, az ország biztonságáról van szó - mondta.

Rekordot döntő részvétel mellett példátlan támogatottságot kapott a magyar kormány, amely első sorban a magyar emberek biztonságáról akar gondoskodni ezzel a felhatalmazással.

- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Az EU képtelen megtalálni a választ a migrációs válságra, és Brüsszelben azt próbálják elérni, hogy a tagállamok ne saját polgáraik biztonságát tekintsék elsődlegesnek - tette hozzá.Éppen ezért a visegrádi országok (V4) úgy döntöttek, hogy maradnak az ENSZ migrációs paktumának tárgyalássorozatában, és megpróbálják belülről módosítani a csomagot - fűzte hozzá.

A 2018-as választási eredmények után senki nem kérdőjelezheti meg a magyar kormány támogatottságát migrációs politikája terén.

- fogalmazott a külügyminiszter.Magyarország a bátor emberek országa, akik vasárnap egész Európa számára világossá tették, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni, vagyis őszinte, világos beszédet akarnak, nevén akarják nevezni, mi gyötri ezt a kontinenst - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőre forduló éjszaka az Echo TV-nek.A Fidesz-KDNP negyedik alkalommal újraválasztott kormányfőjelöltje emlékeztetett, azt kérték a választóktól, érezzék át, ezen a választáson talán hosszú évtizedekre eldől Magyarország sorsa.

Biztos voltam benne, ha jól csináljuk, tehát, ha egyenesen beszélünk, ha világosan beszélünk, ha nem hátrálunk meg, ha nem engedjük meg, hogy eltérítsenek bennünket, akkor ez a nép, amikor baj van, amikor veszély lehet, akkor össze fogja szedni magát, nagy számban elmennek és egybehangzó akaratot mutatnak a világnak.

- fejtette ki, majd hozzátette, "az eredmény olyan jól sikerült, hogy komoly súlyt is jelent a vállamon".Kiemelte, szeretné, ha Magyarország továbbra is a földön járna és tisztában lenne a realitásokkal, de szerinte azt is látni kell, hogy Európa őszintétlenségtől szenved. Orbán Viktor aláhúzta, amikor egy földrész nem tudja kifejezni azt, ami gyötri, amitől tart, amit fontosnak tart a jövőre nézve, akkor nem annyira egy ország katonáinak száma, a hadserege, a nemzeti összterméke, illetve a területének nagysága számít, hanem a gondolat és a hang tisztasága, egyenes mivolta.

És itt nincs nagy nép, meg kis nép, itt vannak bátor népek, bátor emberek, Magyarország pedig a bátor emberek országa.

- jelentette ki.

Ez a mi kontinensünk, ez a mi hazánk, a tágabb hazánk, szeretjük, szeretnénk, ha a jövő ugyanolyan szép lenne a számára, mint a mögöttünk hagyott néhány sikeres évtized volt.

- mondta. Hangsúlyozta, "mi nem szemben vagyunk Európával és az Európai Unióval, hanem mi akarjuk Európát, akarjuk az Európai Uniót és sikeres és erős Európa Uniót akarunk, de ehhez először mindent, ami gyötör bennünket őszintén el kell mondani".

A magyaroknak ebben van nagy ereje, a nyelvünk is nyilván segít, a politikai hagyományunk is arra épül, hogy az a rendes politikus, aki ki meri gondolni, amit egyébként már mindenki gondol.

- mondta és azzal folytatta: "azt hiszem testhez álló volt Magyarország számára ez a szerep". "Mi udvariasan, tisztelettel, mindenkinek megadva azt, ami őt megilleti, de világosan elmondtuk, hogy mi jó, mi nem" - jelentette ki.Orbán Viktor szerint "Magyarország nem akarja elkövetni azokat a hibákat, amiket nálunk hatalmasabb és gazdagabb országok elkövettek és nem akarjuk, hogy Európa rámenjen ezekre a hibákra, ki akarjuk ezeket javítani". "A mai választás után Magyarország teljes súlyával készen áll, hogy a közös európai munkában részt vegyen" - tette hozzá.A kormányfő szólt arról is, hogy a választók több fontos dologról is döntöttek vasárnap. "Először is azt akarjuk, hogy Magyarország magyar ország maradjon" - szögezte le. "Van egy kultúránk - függetlenül attól, hogy ki hogyan van a Jó Istennel -, amit keresztény kultúrának nevezünk, ami egy ezeréves keresztény állami hagyományból nőtt ki" - mondta.Hangsúlyozta, "ebben éljük az életünket, ez a mi világunk, a mi kultúránk, az életmódunk, az életelveink, ezeket meg akarjuk védeni, és nem akarjuk, hogy ezeket valaki megváltoztassa, vagy kívülről ránk parancsolják, hogy változtassuk meg őket". Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy a kormánynak meg kell védenie az eredményeket is, mert szerinte "bár Magyarország még nem tart ott, ahol tartania kellene, vagy ahol szeretne, vagy amire képes, de elindult egy magyar modell útján, ami sok tekintetben eltér más országok gazdaságpolitikájától, társadalompolitikájától, kultúrpolitikájától, de ez egy vállalható európai, az emberi szabadságot szolgáló politika". Példaként említette, hogy ebből a politikából jött az alacsony munkanélküliség, ezzel tudtak segíteni a nyugdíjasoknak, ezért van Magyarországon a legnagyobb családtámogatási rendszer egész Európában."Most aludjunk erre egyet" - válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy a választás eredményével megszületett-e az általa korábban említett erkölcsi és politikai elégtétel. Beszélt arról is, hogy ez volt a legnehezebb kampányuk. Elmondta, nagyon sok jó szándék és jó akarat gyűlt össze az oldalukon, de nagyon sok rossz szándék is szembe jött velük. "Nem csak Magyarországról, a világ nem különösebben dicsőséges erőiből számosan összekapaszkodtak, hogy megállítsanak bennünket" - fogalmazott.Kitért arra is, ő maga sem tudja felmérni még a mostani döntés jelentőségét, de annyit mindannyian éreznek, hogy ez egy fontos és nagy döntés volt. Fontosnak nevezte például, hogy Budapesten a várakozásokon felül szerepeltek és falusi emberként azt is fontosnak tartja, hogy a vidéki Magyarország a részvétel tekintetében felzárkózott a városokhoz és Budapesthez. "Bölcs nép a miénk, amikor úgy érzi, hogy baj van, az ország legtávolabbi szegletében is rájön valahogy arra, hogy neki itt, most cselekednie kell" - mondta.Nagyon nagy küzdelem volt - összegezte az országgyűlési képviselő választást Kósa Lajos vasárnap éjjel Debrecenben, a Fidesz eredményváró összejövetelén. A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter - miután a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei mind a hat hajdú-bihari egyéni választókerületben győzedelmeskedtek - azt mondta: a nagyon magas részvétel azt bizonyítja, hogy az embereket érdekli az ország sorsa, meg akarják védeni saját hazájukat. "Nekünk nincs más dolgunk, mint összefogva a választókkal, megvédjük az országot" - fogalmazott. Kósa Lajos mindenekelőtt a választóknak mondott köszönetet, akik a hazugságok, megtévesztések ellenére józanságukat bizonyítva döntöttek arról, hogy Magyarországot meg kell védeni. A politikus megköszönte annak az 1200 aktivistának a munkáját is, akik Debrecenben közvetlenül segítették a Fidesz-KDNP kampányát.Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint hatásos volt és sikeresnek mondható kommunikációjuk a választási kampányban. Hidvéghi Balázs vasárnap este a Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta: ennek legfőbb jele, hogy nagyon magas a választási részvétel.Értékelése szerint hosszú kampány volt, nagyon élesek voltak az ellentétek, elsősorban a bevándorlás kérdésében, amely a nagyobbik kormánypárt szerint a legfontosabb, és meghatározó kihívás az ország előtt. Üdvözölte a magas részvételt, és hozzátette: szerinte ez azt mutatja, hogy az emberek megértették, hogy nagy a tét. Jelezte: arra kérik a Nemzeti Választási Irodát, tegye lehetővé, hogy aki még sorban áll, leadhassa szavazatát.Hidvéghi Balázst kérdezték arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, miután reggel leadta szavazatát, azt mondta, indul mozgósítani. A kommunikációs igazgató szerint ennek "rendkívül nagy a jelentősége", mert a szavazópolgárok igénylik, hogy közvetlenül megkeressék őket. A Fidesznek hosszú idő óta erőssége, hogy közvetlen kapcsolatot tart fenn a választóival, megkérdezi a véleményüket - tette hozzá.Az emberek megértették, hogy ez egy sorsdöntő választás, Magyarország sorsa a tét - kommentálta a Fidesz alelnöke pártja eredményváró központjában az M1-nek a magas részvételt a vasárnapi parlamenti választáson. Novák Katalin különösen örömtelinek nevezte, hogy kistelepüléseken is sokan mentek el szavazni.A kormánypárti politikus közölte, az elmúlt nyolc évben nagyon sokat tettek azért, hogy az ország erősödni tudjon, a családok nagyobb biztonságban, minél jobban tudjanak élni. Ezért - mint mondta - bízik abban, hogy őket támogatják a választók, és jó eredményre számít.A magas választási részvételi arány azt jelenti, hogy a parlament rendkívül erős legitimációval teheti a dolgát- mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke vasárnap az Echo Tv-nek. A kormánypárti politikus az utolsó választási urna bezárása előtt, a részletes választási eredmények ismerete nélkül nyilatkozva úgy fogalmazott, biztos abban, hogy meggyőző többség választotta a kormánypártot.Kijelentette, minden rendben ment a választáson, amelyen az emberek arról döntöttek, milyen jövőt szeretnének maguknak. Németh Szilárd beszélt arról is, hogy választókerületében, Csepel-Soroksáron jól sikerült a Fidesz mozgósítása, a választópolgárok megértették, hogy a voksolás Magyarország hosszú távú jövőjéről, az ország és Európa biztonságáról, a családok jólétéről szól.A napnál világosabb, hogy Magyarország függetlenségéről volt szó, arról, kikkel kell együtt élnie a magyaroknak, hogyan kell megőrizniük a kultúrájukat - tette hozzá. A Fidesz alelnöke azt mondta, az ellenzéket a gyűlölet, az agresszivitás vezérelte, mivel gyakorlatilag az életükért küzdöttek, ezért "adták-vették" a jelöltségeket.Ennek lett az eredménye, hogy sok helyen egy "erős Soros-jelölt" nézett szembe Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz-KDNP nemzeti jelöltjével. Németh Szilárd kitért arra is, szerinte a kisebb pártoknak már izgulniuk sem kell, mert a magas részvétel miatt biztosan "elvéreztek".

A magas részvétel mutatja, hogy az emberek átérezték a választás súlyát, azt, hogy az ország jövőjéről is dönthettek.

- nyilatkozta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnap este a Kossuth Rádióban. Köszönetet mondott a választóknak, köztük külön azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeire adták szavazatukat. Hangsúlyozta: az emberek átérezték, hogy ez a voksolás nemcsak arról szól, hogy képviselőket és kormányt választanak, hanem az ország jövőjéről is dönthettek.A magas részvétel mindenképpen erős felhatalmazást jelent majd a következő kormánynak - tette hozzá. Halász János kitért arra is, hogy a kampány szerinte "rettentően durva" volt az ellenzék részéről, de "nem hagyták magukat". Szerencsésnek nevezte, hogy tudtak beszélni "arról, ami előttünk áll", az ország sorsáról, a magyar kultúra megőrzéséről és arról, hogy megmaradhasson a migrációellenes, nemzeti kormány, ne "Soros jelöltjei" jöjjenek.A következő Országgyűlés legitimációja nagyon erős lesz - így értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a magas részvételt a vasárnapi parlamenti választáson.

Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vettek részt a választáson, ez mutatja, hogy a magyar demokrácia erős, Magyarország polgárai dönteni akarnak a saját jövőjükről.

-mondta a politikus, a Fidesz alelnöke a kormánypárt eredményváró központjában, Budapesten, a Bálnában, miután este hét órakor hivatalosan befejeződött a választás. Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón jelezte, még arra is jó esély van, hogy a mostani legyen minden idők legmagasabb parlamenti választási részvétele.Értékelése szerint ez közös siker, a magyar demokrácia közös sikere. A frakcióvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki elment voksolni, azoknak pedig külön is, akik a kormánypártokra adták szavazatukat. Fontosnak nevezte, hogy azokban a szavazókörökben, ahol még sorban állnak a választópolgárok, mindenkinek legyen lehetősége leadni a szavazatát.A választási szerveket ennek biztosítására kérte. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy voltak ugyan szabálytalanságok a vasárnapi választáson - a Fidesz is sok esetben tett panaszt -, de alapvetően a választás rendjét befolyásoló körülmény nem volt.



Ezért nagyon örülünk annak, hogy magas részvétel mellett egy erős, legitim parlamentje lesz az országnak.

- zárta szavait az alelnök-frakcióvezető. A sajtótájékoztató után Gulyás Gergely több újságírói kérdésre is válaszolt, és egyebek mellett arról beszélt: továbbra is azt reméli, hogy a stabil kormányalakítást lehetővé tevő 100 mandátumot sikerül elérni. Azon túl minden ajándék - fogalmazott.Egy esetleges koalíciós kormányzást firtató kérdésre azt válaszolta, nincs okuk erről beszélni, abban bíznak, hogy a választásnak világos eredménye lesz. Megerősítette továbbá azt az álláspontját, hogy a realitás határán messze túl van a kétharmados többség. A részvételről a frakcióvezető azt mondta: "nem gondolom azt, hogy attól, hogy többen mentek el, nekünk rosszabbak lennének az esélyeink"