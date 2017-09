A Fidesz képviselőinek többsége be sem kerülne az egyetemre

Az Azonnali megnézte, hogyan állnak a nyelvvizsgákkal a parlamenti képviselők: frakciók szerinti bontásban mutatjuk be, hányan kapnák kézhez ma a diplomájukat az új szabályok szerint.A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet módosítása 2020-tól kötelezővé teszi a B2-es, azaz középfokú, komplex – írásbeli és szóbeli – nyelvvizsgát az egyetemi felvételihez. Egyedül a művészeti területre jelentkezőkkel tesznek majd kivételt. Hogy jelenleg ez mennyire reális célkitűzés, azt jól illusztrálja, hogy a tavaly felvételt nyert diákok 39 százalékának nem volt nyelvvizsgája.A képviselők nyelvtudását a parlament honlapján megadott adatok alapján összegezte a portál. Sokan tárgyalási vagy társalgási szintet jelöltek meg a nyelvtudás szintjénél. Ugyanezek a képviselők iskolai végzettségüknél pontos adatokat tudtak megadni, így valószínűleg nem rendelkeznek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. (Mivel csak egy-két tagjuk ül a parlamentben, ezért a függetlenekhez számolták a frakcióval nem rendelkező pártok tagjait is, kivéve a DK-t.)Amint látható, a képviselők több mint fele nem rendelkezik legalább középfokú nyelvvizsgával.Az alábbi infografikán megnézheti, hogy kedvenc pártjának parlamenti frakciójában mennyien rendelkeznek nyelvvizsgával, és ez a frakció százalékos arányában mit is jelent a többi párthoz képest.Leszűrhető, hogy pont a rendeletet elfogadó kormánypárti tagok rendelkeznek arányaiban a legkevesebb középfokú nyelvvizsgával.Amíg a KDNP-sek 35 százaléka tudja a papírt felmutatni, a Fidesz színeiben politizáló képviselők 29 százalékának van nyelvvizsgája. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt két évben felvételt nyert diákok kenterbe verik a kormánypárti politikusokat, hiszen 61 százalékuk rendelkezett középfokú nyelvvizsgával. Ha részletesebben megnézzük az infografikát, azt is láthatjuk, hogy nem csak a kormánypártok állnak rosszul. Az MSZP 43 százalékos, és a Jobbik 54 százalékos teljesítménye sem kiemelkedő. A legjobban teljesítő frakció az LMP volt, bár csupán öt emberről van szó az esetükben.A legtöbb nyelvvizsgával, számszerűen öttel Vadai Ágnes (DK) rendelkezik. Spanyolból és angolból felsőfokú, norvégból, oroszból és franciából pedig középfokú bizonyítvánnyal rendelkezik.Nem rendelkezik legalább középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal többek között Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc sem. Mindkettejük angol tárgyalási szintet adott meg, bár nyelvtudásukat már többször bizonyították.