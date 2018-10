A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje az ügyészséghez fordul a Migration Aid párttá alakulása miatt

A Fidesz bevándorlásellenes kabinetjét vezető politikus szerint Soros György NGO-támogatásai mindig a bevándorlást támogató szervezeteknél kötnek ki. Ezért kell monitoringozniuk, hogy a "Soroséktól" Magyarországra befolyó forintok útját pontosan lássák - mondta.



Németh Szilárd hangsúlyozta: több magyarországi törvény is rendelkezik az ilyen pénzek útjának átláthatóvá tételéről. Idézte továbbá a bevándorlási különadóról szóló jogszabályt, amely kötelezi a bevándorlást segítő szervezeteket az adó megfizetésére.



Ezt a különadóformát a közös teherviselés egyik megnyilvánulásaként értékelte, hiszen - fogalmazott - "aki arra kapja a pénzt, hogy nehézségeket hozzon az ország életébe, az annak egy részét adózza is le".



Hozzátette, a bevándorlási különadó éppúgy szolgálja Magyarország és Európa védelmét, mint a műszaki és a jogi határzár, a "Stop Soros" törvénycsomag, valamint az alkotmánymódosítás.



A kormánypárti képviselő úgy folytatta: az egyik szóban forgó "álcivil szervezet" a Migration Aid, amely úgy döntött, nem hajlandó megfizetni a bevándorlási különadót, ezért párttá alakul. Emlékeztetett, az Országgyűlés igazságügyi bizottsága is foglalkozott a kérdéssel, és kérte a kormányt az ügy megvizsgálására.



A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje is úgy döntött, lép, és kéri az ügyészséget, hogy vizsgálja meg, mi történik a Migration Aid háza táján - közölte Németh Szilárd.



Szavait azzal zárta: a Soros György által támogatott bevándorláspárti szervezetek "fondorlatos, agyafúrt lépéseire" a jövőben is megadják a megfelelő válaszokat, hogy meg tudják védeni Magyarországot, és érvényesíteni tudják a magyarok akaratát.