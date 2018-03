A Facebook törölte a migránsok miatt hazaköltözött svéd-magyar nő videóját

„Nincs biztonság, félelemben vagyunk minden nap, ez nem normális viselkedés. A migránsok mindent megkaptak, de semmi becsületük nincs" – a többi közt erről beszélt az M1-nek adott exkluzív interjújában az a svéd-magyar nő, aki 40 év után települt haza Magyarországra a migrációs helyzet miatt.Az interjúban elmondja: metróval ment be a munkahelyére, egy stockholmi kórházba, amikor egy bevándorló férfi megtámadta. Hiába kérte, nem segített neki senki a körülötte állók közül, mert ők is féltek, a rendőrség pedig nem jött ki. Szerencséje volt, hogy el tudott futni – tette hozzá.Arról is beszél: Svédország gazdag ország, megvolt rá a lehetőség, hogy befogadják a bevándorlókat, de nem becsülik meg a kapott segítséget a bevándorlók. Példaként említette, hogy a legtöbb ismerőse szintén elköltözik, nem lesz olyan barátja, aki Svédországban marad. „Magyarország ma a legbiztonságosabb" – jelentette ki annak kapcsán, miért épp Magyarországra költözik Híradó.hu közösségi oldalára szombaton került fel az exkluzív interjú rövidített változata. Kedden 17 óra után már egymillió megtekintésnél és 12 ezer megosztásnál tartott a videó , mígnem a Facebook alig pár órával később eltávolította. Indoklásában a közösségi oldal azt írta: “a tartalom nem egyezett a közösségi szabályokkal".“A Facebook eltávolítja a gyűlöletbeszédet. A gyűlöletbeszéd fogalmába beleértendőek az olyan tartalmak, amelyek közvetlenül támadnak bizonyos személyeket az alábbiak miatt: faji hovatartozás; etnikai hovatartozás; származás; vallási hovatartozás; nemi irányultság; nem, társadalmi nem, nemi azonosság; vagy súlyos fogyatékosság vagy betegség."