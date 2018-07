A Digitális jólét programról Balatonfüreden

Kara Ákos kifejtette, a 2017 őszén indult program támogatásával 2018 végére a tervek szerint 1500 programpont létesül, összesen 5 milliárd forintból, helyszínenként mintegy 2 millió forintért.



Hozzátette: jelenleg 600 programpont működik országszerte.



Kiemelt célja a kormánynak, hogy a jövő évben 100 ezer idős ember szerezzen digitális tudást a programpontok révén - húzta alá Kara Ákos.



Kifejtette, a programhoz oktatási intézmények kapcsolódását is várják, többek között a győri Széchenyi István Egyetem jelezte csatlakozási szándékát.



Az államtitkár közölte: számos közösségi hely létezik Magyarországon, amelyek korábban is rendelkeztek infokommunikációs eszközökkel, ezek továbbfejlesztését is segíti a program. Vannak azonban olyan települések is, ahol korábban nem voltak ilyen helyek, és csak a program révén jöhetett létre programpont - tette hozzá.

Fromann Richárd, a Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetője arról beszélt, hogy a digitális kompetenciák hiánya gátja lehet a gazdasági növekedésnek, ezért "sorskérdés" a fejlesztés ezen a területen.



Hozzátette, a pontok mindenki számára elérhető közösségi terek, amelyek interneteléréssel, infokommunikációs eszközökkel, a témában szakértőnek számító mentorokkal rendelkeznek. A pontokra, térítésmentes képzésekkel, azokat a polgárokat is várják, akik fejleszteni kívánják alapvető digitális kompetenciáikat, és többet szeretnének tudni a digitális világról.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a városi könyvtárban korábban kialakított programpont jó helyre került, hiszen az intézmény látogatottsága kiemelkedő, 40 ezer ember fordul itt meg évente.