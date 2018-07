A Déli pályaudvar helyett Kelenföldről indulnak és oda érkeznek a vonatok - közölte a Mávinform kedd délután az MTI-vel.Korábban azt közölték:és megdöntötte a felsővezeték-tartó oszlopot. Emiatt itt szüneteltették a vonatközlekedést.Délutáni közleményük szerint. A pályaudvaron, továbbá a Déli pályaudvar és Kelenföld között nem közlekedhetnek a vonatok.A pusztaszabolcsi, dunaújvárosi és a székesfehérvári elővárosi vonatok, továbbá a nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai, zalaegerszegi és szombathelyi távolsági vonatok Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. Az érintett dunántúli vonatok a helyreállításig a menetrendjüktől eltérően jelentős késésekkel közlekednek - tették hozzá.A Mávinform azt kéri az utazóktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az állomásokon az információs szolgálatoknál, továbbá a MÁV-csoport honlapján: https://www.mavcsoport.hu/ , illetve a Vonatinfón. Mobiltelefonról a vonatinfó applikáción keresztül is elérhetők az ezzel kapcsolatos információk, tájékozódni lehet továbbá a MÁVDIREKT információs szolgálatánál is.