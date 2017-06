A családok és a munkavállalók járnak jól az új költségvetéssel Varga Mihály szerint

Varga Mihály elmondta, arra törekedtek, hogy senkinek ne kelljen kevesebből gazdálkodnia jövőre, mint ebben az évben. Oktatásra 80 milliárd forinttal, szociális-családügyi támogatásokra csaknem 200 milliárd forinttal fordítanak többet, a gazdaságfejlesztés pedig nagyobb arányt képvisel ebben az uniós ciklusban, mint korábban - sorolta.

A kormány szándéka változatlan, a családok megerősítése és a munkát vállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.A tárcavezető kiemelte, hogy a 2017 első negyedévi 4,2 százalékos gazdasági növekedés is alapot adott arra, hogy a 2018-as költségvetés legfontosabb számait úgy tervezzék, hogy eleget tudjanak tenni négy fő gazdaságpolitikai iránynak, az adócsökkentésnek, a béremelésnek, a beruházások és fejlesztések támogatásának, valamint az államadósság csökkentésének.A nemzetgazdasági miniszter közölte: a gazdasági növekedés többletbevételei fedezik a társasági adókulcs és a munkát terhelő járulékok csökkentése miatti kiesést, így továbbra is egyensúlyi lehet a költségvetés. Hozzátette: a parlament úgy fogadta el a módosításokat, hogy a hiány mértéke nem változott, jövőre 2,4 százalékos államháztartási hiányt terveznek.Hangsúlyozta, olyan változásokat fogadtak el, amelyek a munkából élőket segítik. Kiemelte, hogy jövőre 17 500 forintra nő gyermekenként az adókedvezmény a kétgyermekes családoknál, ami 330 ezer családot érint. Az egyetemi tanulmányaik alatt vállalkozóként munkát vállaló fiatalok tételes költségeit 50 ezerről 25 ezer forintra csökkentik.Varga Mihály kifejtette: arra kell törekedni, hogy további lendületet kapjon a gazdasági növekedés, több munkahely legyen és a demográfiai tendenciák is változzanak. Felhívta a figyelmet a többi között arra, hogy egymillió forintot elengednek a jelzáloghitellel rendelkező három- és többgyermekes családok tartozásából, valamint három vagy több gyermek esetén elengedik jövőre az anyák diákhitel-tartozását, két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát.Jelezte, 205 milliárd forint tartalékkal terveznek, de bízik abban, hogy nem lesz olyan gond 2018-ban, ami miatt a tartalékra szükség lenne. Ha mégis, akkor ennek az összegnek elégnek kell lennie arra, hogy át tudjanak csoportosítani - fogalmazott.Megjegyezte azt is, a gazdaság szereplői hozzászoktak ahhoz, hogy már a nyár elejére kiderülnek a legfontosabb számok, az adómértékek, a járulékrendszer változásai, a fejlesztési, beruházási támogatások. A nemzetgazdasági miniszter szerint ez is erősíti a biztonságot, a stabilitást; mindenki érezheti, hogy kiszámítható pályán van a kormány, a gazdaság, lehet előre tervezni.