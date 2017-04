A CEU melletti tüntettek Budapesten - fotók

A budapesti Kossuth téren ért véget a Közép-európai Egyetem (CEU) melletti demonstráció vasárnap este. A szervezők becslése szerint mintegy tízezres tömeg, valamint civil és oktatási szervezetek képviselői a felsőoktatási törvény tervezett kormányzati módosítása ellen tiltakoztak, és a CEU-val fejezték ki szolidaritásukat. A szónokok arról beszéltek, hogy ez már akkora tömeg, amelyet a kormány nem hagyhat figyelmen kívül, amikor a jövő héten dönt a kérdésben.Az Oktatási szabadságot csoport szervezésében tartott tüntetés résztvevői a Fővám térről a CEU Nádor utcai épülete elé, majd a Parlamenthez vonultak. Útközben egyebek mellett a "szabad ország, szabad egyetem" mottót skandálták, és a kormány oktatáspolitikája ellen emelték fel hangjukat.Amikor a tömeg eleje a Magyar Nemzeti Múzeumnál járt, a vége akkor indult el a Fővám térről.A vonulás idejére a belvárosi útvonalakat a rendőrség lezárta a forgalom elől.Békés Gáspár, a Független Diákparlament képviselője a CEU épülete előtt arról beszélt: szerinte a tervezett jogszabálymódosítás valójában elszánt támadás az egyik legkiválóbb magyar egyetem ellen.Mivel az egyetem vezetőit, oktatóit és diákjait kihagyták a folyamatból, nem egyeztettek velük, a tervezett döntést antidemokratikusnak és törvénytelennek tartják - mondta. Hozzátette: a CEU elleni támadás egyben támadás a demokrácia ellen, támadás a tudományos szabadság és a "legmagasabb minőségű oktatás" ellen is.A Parlament előtt Törley Katalin a Tanítanék Mozgalom nevében arról beszélt, hogy a kormány az oktatás lezüllesztésével az ország és a fiatalok jövőjét semmisíti meg, hol a szükséges emberi és anyagi források visszatartásával, hol a jogi és intézményi környezet ellehetetlenítésével.A "krízisért" a legfőbb felelősökként Balog Zoltán emberierőforrás-minisztert és Orbán Viktor miniszterelnököt nevezte meg.Azt mondta: a kormány számára mindennél fontosabbá vált saját hatalma bebetonozása, és ehhez az ország, a fiatalok jövője sem túl nagy ár. Szerinte a kormány ténykedése az oktatás területén vagy törvénytelen vagy káros vagy pedig mindkettő, de a Tanítanék Mozgalom kiáll az ország és a fiatalok jövőjéért.Ez most a szolidaritás, a tiltakozás és az ellenállás ideje - mondta Törley Katalin, aki mozgalma nevében a szolidaritásáról biztosította a CEU-t.Gál András, a CEU diákja, a keresztény hallgatói csoport tagja azt mondta: mindenkinek elemi érdeke, hogy "ellenvélemények vegyék körül". Hangsúlyozta: magyarként és keresztényként is elengedhetetlennek tartja, hogy olyan társadalomban éljen, ahol a tisztelettel történő egyet nem értés a mindennapok része.A demonstráció végén a résztvevők a szervezők kérésére felemelték világító mobiltelefonjaikat, mint korábban az internetadó elleni tüntetésen.A délután 5 órakor kezdődött demonstráció este 8 órakor békésen ért véget a Parlament előtt, az Andrássy-szobornál felállított színpadnál.Az Oktatási szabadságot csoport szervezésében tartott demonstráción a Fővám téren Deák Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora azt mondta: a jelenlegi helyzet nem elfogadható, mert gyermekeink jövőjét teszi kockára "a politikai önkény".Deák Dániel azt hangoztatta: "Vegyük vissza az egyetemet, az egyetem a miénk, az egyetem szabaddá tesz". A demonstráció elején a szervezők a CEU-t is érintő felsőoktatási törvénytervezet visszavonását kérték, és arra hívták fel a figyelmet, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos is "kiállt" a CEU mellett. A demonstrálók a Budapesti Corvinus Egyetem épülete előtt gyülekeztek a Fővám téren, onnan indultak egy "Oktatási szabadságot, Freedom for education" feliratú molinó mögött a CEU Nádor utcai épülete felé.A menet a Kossuth térre, a Parlament elé érkezik. A tömegben magyar és európai uniós zászlókat, valamint olyan táblákat lehetett látni, mint "A szabad magyar felsőoktatásért", "Nem akarunk CEU-tanáziát" és "Budapest az otthonunk". Az esemény meghívójában a szervező Oktatási szabadságot csoport azt írta: a tüntetés célja, hogy kiálljanak az oktatási autonómia mellett. A tüntetést a kedden benyújtott kormányzati törvénytervezet miatt tartják, amely a szervezők szerint "ellehetetlenítené az ország egyik legjobb egyeteme", a CEU működését. Úgy fogalmaztak: ez a törvénymódosítás "támadás a magyarországi tanszabadság és az egyetemi autonómia ellen", aminek az egész társadalomra ható, hosszú távú következményei lesznek, és a CEU "eltávolítása" csak a kezdet.Palkovics László oktatási államtitkár szerdai bejelentése alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU diszkriminatívnak tartja a benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.