A bugyik számát is előírja a bírósági hivatal által 8 millióért készíttetett kézikönyv

birtokába jutott, 8 millió forintért vett – a bíróságokon meglehetősen nagy vihart kavart – útmutató alapján a jövőben az országban minden bíróságon egységes arculatú ügyfélközpontok válthatják ki a kezelőirodákat, ami – az OBH elnöke szerint – „a magyar bíróságok ügyfélbaráttá válásának folyamatában is egy fontos lépés". Erre egyébként összesen 500 millió forint van a jövő évi költségvetésben.„A XXI. században a bíróságok megítélését már nem nemcsak az ítéletek minősége határozza meg, hanem azt az ügyfelekkel való bánásmód is jelentősen befolyásolja" – avat be a bíróságok motivációjába bevezetőjében Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hozzátéve, a MOME-val közös céljuk hogy egységes arculattal és berendezéssekkel rendelkező ügyfélközpontokat hozzanak létre, a MOME tervezői adatbázisát felhasználva. A cél, „a nyitott, ügyfélbarát, szolgáltató bíróság", amelynek alapja, hogy az állampolgárok bírósághoz való hozzáférése minél egyszerűbb legyen.A tervezők nem csak az ügyfélfogadási és munkaterületeket egységesítenék, hanem az ott dolgozókat is: alapvetően feketében és fehérben látnák őket. A nők selyemkendőt, az urak pedig nyakkendőt is kapnának – természetesen az irodák új arculatának színeivel összhangban, „elősegítve az ügyintézők könnyebb felismerhetőségét". A tervezők a legjobbnak a formaruha bevezetését tartanák – de az OBH közlése szerint a hivatalnál ezt nem tervezik.A kézikönyv hosszasan sorolja még azt is, hogy a szerzők mit értenek az általános ápoltság alatt.„A test illatainak általános frissessége figyelmet érdemlő szempont, azonban az erős és túlzott parfümhasználat kerülendő" – írják. Kiderül továbbá, hogy a bíróságok hadat üzentek a műkörmöknek, a rikító csatoknak és kócos hajnak is. A férfiak is hordhatnak viszont egy pár bedugós vagy karika fülbevalót. A borosta tiltólistás, de az állszakáll például jöhet. A legmegalázóbbnak „a megértést segítő brossúra" tűnik, ami egy hétre összeállítja a dolgozó ruhatárát, számszerűsítve a kívánt ruhadarabokat, még a fehérneműt is. Utóbbi esetben például nőknek az öt munkanapra gondosan öt bugyit javasolnak, amelyek lehetőleg fehérek, feketék, vagy testszínűek legyenek. De ugyanilyen ajánlás fogalmazódik meg a melltartókra (testszínű vagy fehér), trikóra (fehér), harisnyanadrágra (testszínű vagy fekete), bokafixre (testszínű vagy fekete), illetve pamutzoknira is (fekete).