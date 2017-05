A borsodi cigányvajda szerint Farkas Flórián vállalhatatlan a cigányság részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!



Meggyőződéssel vallottam eddig, hogy a FIDESZ és Kormánya felismerte és társadalmi súlyához mérten a helyén kezelte a cigányság súlyos helyzetét. Hittem, hogy ismerik a problémát és annak kezelési módját és megteremtik a felzárkózás személyi, anyagi hátterét. Az előző időszakok botrányait megoldhatónak véltem és úgy gondoltam megteszik a szükséges lépéseket úgy, hogy közben ne érje Önöket politikai hátrány. A cigányság gazdasági, társadalmi és szociális felzárkózása pedig végre elindulhat, mert így is évtizedeket vesztegettünk el a korrupt, tehetségtelen cigányvezetők és a politikai szándék, bátorság hiányában. A cigányság mai helyzete és annak megfelelő kezelésének a hiánya ugyanolyan nagyságrendű probléma, mint a migráns válság, csak ez belülről feszíti az országot.



A fentiek tükrében megdöbbenve hallottam, hogy újra választási szövetséget kötöttek a Farkas Flórián vezette Lungo Drommal!? Ez az ember a cigányság részére vállalhatatlan, eddigi tevékenysége még mélyebbre ásta az árkot a magyarság és a cigányság között.



Milliárdos támogatások mellett egy dolgozó brigádot nem tudtak felállítani, miközben magyar és cigány vállalkozók tömegével próbálják önerőből, támogatások nélkül az elsődleges munkaerő-piacra visszavinni a képzetlen cigány nőket és férfiakat.



Megyei Foglalkoztatási Főosztályvezető asszonyok/urak szimpátiájára bízzák a támogatások megítélését. De inkább nem adnak, mert ezzel gond van, sokkal egyszerűbb a közmunkát lerendezni, lepapírozni.



Tavaly mi is kaptunk 50 főre, a 2017-es kérelmeinkre azt mondták kaptunk tavaly eleget, fogjuk be a pofánkat. Ezeket az embereket senki nem tudja/akarja foglalkoztatni ezeken a vállalkozókon kívül, támogatások nélkül! Ismeri valaki a helyzettel kapcsolatos problémákat?



Szívesen elmondjuk, ha valakit érdekel!



Farkas Flóriánnal nem fog menni, eddig sem ment! A cigányság nem fogadja el Borsodban, Szabolcsban, de szerintem még Szolnokon sem! Gondolom nagy teher, de ne cipelje, nevezze ki Titokminiszterré, úgysem találjuk, ha gondjainkkal keressük!



Régi szándékaim ellenére, a folyamatos felkérések hatására terveztem, hogy egy párt élén a 2018-as választásokon a cigányságot képviselve elindulok. Azonban a mostani pártalapítási lázat látva lemondtam erről, nem szeretnék része lenni ennek az üzlet szerűsített demokráciának, ahol kufárok címlistákat árulnak, aláírásokat hamisítanak és többnyire megélhetési pártok indulnak! Én tartom annyira erősnek Önt és pártját, hogy erre ne legyen szüksége, és szüntessék be a bizniszpártocskák támogatását!



Őszinte híve és támogatója,



Lakatos Attila

Borsodi cigányvajda

2017. május 29.