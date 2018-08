A Borsnál jelentkezett a nemzetközi körözés alatt álló álproducer

Keserű Sándor izraeli e-mail-címről írt levelet a Borsnak Kép forrása: borsonline.hu Fotó:Végh István

Április végén tűnt el az ÁVH-film kapcsán kirobbant per egyik vádlottja, Keserű Sándor, akit miután a vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt folytatott perben hamis tanúzáson kaptak, megszökött az igazságszolgáltatás elől.Távollétében öt év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, és négy hónapja a nemzetközileg körözött bűnözők listájára is felkerült - idézte fel a Bors . Oszter Sándort egyébként minden vád alól felmentették.A lap úgy tudja, hogy a férfi ma már kettős állampolgárnak vallja magát, és Izraelbe szökött.Ezt erősíti, hogy Keserű – négyhónapnyi bujkálás után először – a Bors szerkesztőségének adott hírt magáról, izraeli e-mail címről. A segítségüket kéri, és az e-mailhez hivatalos feljelentést is csatolt. A levélben többek között volt feleségét panaszolja be, aki szerinte a veteránautói eladásával ötvenmillió forinttal rövidíti meg őt.A Bors megkereste Keserű volt párját, aki először szólalt meg a nyilvánosság előtt.– Ő egy hazug ember, aki a saját érdekében mindenkin, mindenen átgázol. Akár a saját családján is. Minket egyébként egy fillér nélkül hagyott itt, amúgy sem törődött soha sem velem, sem a gyermekével. Egyébként a magyar polgárjogi törvények szerint egy feleségnek joga van minden közös szerzeményt eladni. Semmit sem loptam el tőle – közölte határozottan Anna, aki már jó ideje szeretne megszabadulni a bíróságon saját magát elmebetegnek valló férfitól.