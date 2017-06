A bőrgyógyászok továbbra is azt tanácsolják, hogy ne napozzunk a déli órákban

Az UV-sugárzás veszélyeire hívták fel a figyelmet meteorológiai, bőrgyógyász, egészségvédelmi és klímapolitikai szakértők a meteorológiai nyár első napján, csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.Wikonkál Norbert, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának tanára kiemelte:, mert ilyenkor nagyobb a leégés veszélye. A leégés és a melanoma közötti összefüggést pedig senki sem vitatja - tette hozzá.Például a Tényekben is arról beszéltek, hogy nem a napozás, hanem a leégés ártalmas:Páldy Anna, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) szakértője is azt hangsúlyozta, hogy a túlzott napozás egyértelműen veszélyes. Példaként elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben országos szinten a melanoma és a nem melanoma típusú bőrrák gyakorisága jelentősen nőtt, csaknem megduplázódott.Bakos József, az OKI Optikai és Lézersugárzások Csoportjának vezetője - a többi szakemberrel egybehangzóan - arra hívta fel a figyelmet, hogyEmiatt a szolárium használatát több országban 18 éves kor alatt tiltják is - jegyezték meg.A szakember elmondta:kialakulását, azok lefolyását vizsgálva megállapították, hogy az előbbiek inkább a fővárosban, a nagyvárosokban, megyeszékhelyen, a Balaton környékén, valamint Csongrád és Békés megyében fordulnak elő gyakrabban. Érdekes eredménynek nevezte, hogy. A szakember szerint erre magyarázat lehet a túlzott szoláriumozás, továbbá az is, hogy a jobb társadalmi helyzetben lévők megengedhetik maguknak, hogy télen mediterrán térségbe menjenek, ahol aztán leégnek.Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) épületében az UV-sugárzás meteorológiai, bőrgyógyászati, egészségvédelmi, társadalmi és klímapolitikai vonatkozású hatásairól is előadásokat tartottak a szakemberek.Bozó László,munkatársa megnyitó beszédében utalt arra, a szolgálat. Eredménynek tekintik, hogy mostanra általánossá vált: egy szabadtéri rendezvény szervezésekor arra is odafigyelnek, hogy a déli órákban az erős napsütést el kell kerülni.A szakemberek mindenkinek azt javasolják, hogy rendszeresen figyeljék az UV-sugárzásról szóló tájékoztatókat. A legfrissebb országos előrejelzés megtalálható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, annak mobil eszközökre optimalizált változatán (mobil.met.hu). Emellett az országosan és ingyenesen elérhető Meteora alkalmazás egyéni beállítás után a bőrérzékenységtől függő leégési időről is tájékoztatást ad.