"Túlhasználtuk" a bolygónkat: magyar stratégia kidolgozását sürgeti az LMP

A túllövés napjaként aposztrofálta augusztus 2-át keddi budapesti sajtótájékoztatóján, az LMP frakcióvezető-helyettese, hangsúlyozva: 1970-ben még december 23-án jött el az a nap, ami után a Föld lakói "túlhasználták" a bolygót. Kijelentette: változtatás nélkül 2030-ra már két bolygóra lenne szükség a fennmaradáshoz.A politikus kiemelte a klímaváltozás veszélyeit és hangsúlyozta: pártja sürgeti az éghajlatváltozási stratégia megtárgyalását az Országgyűlésben, amelyre már ősszel sort kerítenének. Közölte azt is: a Ház elé viszi a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport klímavédelmi törvénytervezetét is.Cselószki Tamás, a párt energiapolitikai kabinetjének vezetője arról számolt be: két újabb népszavazási kérdést nyújtanak be a választási bizottsághoz a paksi bővítéssel kapcsolatban az atomhulladék magyarországi tárolásával összefüggésben.