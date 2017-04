˝Állítsuk meg Moszkvát!˝ - az orosz követségnél tüntettek - fotók

22:00

- Egy tüntetőt kiemeltek a tömegből az Oktogonnál a rendőrök, mivel többen a felszólításuk ellenére sem mentek fel a járdára. A Férfit azzal vádolták, hogy ő volt a szervezője annak az akciónak, hogy vonuljanak a Fidesz székházhoz.



"Ez egy spontán demonstráció, amit önöknek tudomásul kell venniük és biztosítaniuk kell" - mondta Magonyosi Árpád - aki a múlt héten ételfestékkel töltött flakonnal dobta meg a Terror Háza Múzeumot - írta meg a tüntetőről a HVG.





21: 30 - A Fidesz-székháznál meghallgatták Orbán 2007-es, Fidesz-születésnapon elmondott beszédét.

Demonstrálók gyűltek össze a budapesti orosz nagykövetség közelében hétfő este, a felszólalók úgy vélték, az elmúlt években aggasztóan nőtt Moszkva befolyása Magyarországra.Lányi András író, filozófus szerint a kormány olyan diktatúrákhoz közeledik, amelyek a politikai ellenfeleiket "elteszik láb alól", börtönbe zárják. Példaként említette Oroszországot, Azerbajdzsánt és Iránt. A 21. század veszélyes korszaknak ígérkezik, a Kelet és a Nyugat ugyanis távolodik egymástól - vélekedik.Ironikusan úgy fogalmazott: aki demokráciát követel, az valójában Soros Györgyöt védi, és azt akarja, hogy iszlám terroristák árasszák el Európát. Mindenki Soros ügynöke, aki nem orosz ügynök - fejtegette ironikusan.Lányi András ugyanakkor megjegyezte, szerinte is reformokra szorul az Európai Unió, és nem gondolja, hogy ne kellene megvédeni a kontinens határait.Puzsér Róbert publicista szerint "Európa bajaira nem a kevesebb, hanem a több Európa a megoldás". Közlése szerint Oroszország barátsága Magyarországnak mindig háborút, vért, megszállást jelentett. A lengyelek és a baltiak látják ezt, csak Orbán Viktor gondolja, hogy ha orosz szuronyokra építi hatalmát, akkor "kaphat annyi időt, mint Kádár János" - fogalmazott.Antal Nikoletta Henrietta, a Városliget átalakítása ellen tiltakozó egyik csoport aktivistája szerint Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok ellen van. Arra kérte a résztvevőket, hogy lépjenek a nyugati életforma és értékrendek felé.Zsenya Beljakov orosz LMBTQ-aktivista, a Közép-európai Egyetem (CEU) doktorandusza felidézte, hogy Vlagyimir Putyinban hatalomra kerülésekor sokan látták a progresszív politikust, mára azonban Oroszországban szinte megszűnt a független média, a CEU-hoz hasonló Szentpétervári Európai Egyetemet a hatalom bezáratni készül, és a civil szervezetek ellen kormányzati hadjárat folyik.A tömegben nemzeti színű, valamint európai uniós zászlót is lehetett látni. Az emberek fütyültek, kereplőztek, és egyebek mellett azt skandálták: "Nem hagyjuk!", "Ruszkik haza!" Többen transzparenssel érkeztek, az egyiken a "Nem leszünk gyarmat!", egy másikon az "Újraszületett a párt" feliratot lehetett olvasni.Mivel az orosz nagykövetség környékét lezárták, a résztvevők kissé odébb, az Andrássy út 100. előtt gyülekeztek. Innen mintegy ötven méter hosszan nyúlt el a tömeg a Kodály körönd felé.A szervezők az Állítsuk meg Moszkvát! elnevezésű esemény Facebook-oldalán úgy fogalmaztak: "Magyarországnak Európában a helye".A beszédek elhangzása után a demonstrálók a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak, ahol rendőrsorfal állta útjukat. Kormányellenes és az uniót támogató jelszavakat skandáltak, majd elvonultak. Egy részük az Oktogonhoz ment, hogy folytassa a tüntetést.Aztán elénekelték a Himnuszt, majd elindultak az Oktogonra, csakúgy, mint a korábbi kormányellenes tüntetéseken -- A beszédek után a tüntetők elindultak a Fidesz-székház felé.- Aztudósítása szerint Puzsér Róbert arról beszélt, Brüsszel nem tetszik nekünk, van mit javítani rajta. De azt is látjuk, milyen Moszkva, és az sokkal kevésbé tetszik. A kritikus a kormányfőt felcsúti autókereskedőnek nevezte, aki "át akar seftelni minket az Urálon".- A beszédek közötti átkötésben a műsorvezető olyanokat mondott, hogy Orbán és Putyin takarodjatok, Budapest nem Moszkva, illetve, hogy azért nem engedik őket az épülethez, mert Putyin fél tőlük -- Aztudósítása szerint a tüntetésen felszólaló Lányi András író-filozófus arról beszélt, hogy bevallja: már a 80-as években is a nyugat ügynöke volt. De 56-ban is diverzáns nyugati ügynökök robbantották ki a forradalmat, és harcoltak orosz tankok ellen.- Hihetetlen mennyiségű rendőr várakozik az orosz követség környékén, ahová tüntetést szervezett az Állítsuk meg Moszkvát! Facebook-csoport "a növekvő orosz befolyás ellen". Nagyjából 70 rendőrautó, 500 rendőr lehet a környéken -A hírportál szerint a tüntetés hivatalos kezdetekor nagyjából 2-300 tüntetőre jut 500 rendőr.Hétfő este 19 órára Állítsuk meg Moszkvát! címmel civilek tüntetést szerveztek az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetséghez a Bajza utcába, hogy így tiltakozzanak a Kreml egyre nagyobb magyarországi befolyása ellen -A demonstráció eredetileg múlt szerdán lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt lefújták. A tüntetők most pedig kényszerből az Andrássy út 100.-nál gyülekeznek majd, mivel a rendőrség nem engedi őket közvetlenül a követség elé.A szovjet emlékmű megdobálása és a csecsen Magomed feltűnése után egészen biztos, hogy a követséget éberen őrző orosz titkosszolgálat, az FSZB is figyelni fog. És nem csak figyelni: mivel a nagykövetség orosz területnek számít, a kerítésen belülről szinte bármit megtehetnek. Így a videózás mellett a technikai adatgyűjtés, a telefonok szkennelése is belefér, ezért érdemes inkább kikapcsolni vagy otthon hagyni a mobilokat - tanácsolja az Index