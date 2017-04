˝Állítsuk meg Moszkvát!˝ - az orosz követségnél tüntetnek

A HírTv élőben közvetít a helyszínről

- A beszédek után a tüntetők elindultak a Fidesz-székház felé.- Aztudósítása szerint Puzsér Róbert arról beszélt, Brüsszel nem tetszik nekünk, van mit javítani rajta. De azt is látjuk, milyen Moszkva, és az sokkal kevésbé tetszik. A kritikus a kormányfőt felcsúti autókereskedőnek nevezte, aki "át akar seftelni minket az Urálon".- A beszédek közötti átkötésben a műsorvezető olyanokat mondott, hogy Orbán és Putyin takarodjatok, Budapest nem Moszkva, illetve, hogy azért nem engedik őket az épülethez, mert Putyin fél tőlük -- Aztudósítása szerint a tüntetésen felszólaló Lányi András író-filozófus arról beszélt, hogy bevallja: már a 80-as években is a nyugat ügynöke volt. De 56-ban is diverzáns nyugati ügynökök robbantották ki a forradalmat, és harcoltak orosz tankok ellen.- Hihetetlen mennyiségű rendőr várakozik az orosz követség környékén, ahová tüntetést szervezett az Állítsuk meg Moszkvát! Facebook-csoport "a növekvő orosz befolyás ellen". Nagyjából 70 rendőrautó, 500 rendőr lehet a környéken -A hírportál szerint a tüntetés hivatalos kezdetekor nagyjából 2-300 tüntetőre jut 500 rendőr.Hétfő este 19 órára Állítsuk meg Moszkvát! címmel civilek tüntetést szerveztek az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetséghez a Bajza utcába, hogy így tiltakozzanak a Kreml egyre nagyobb magyarországi befolyása ellen -A demonstráció eredetileg múlt szerdán lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt lefújták. A tüntetők most pedig kényszerből az Andrássy út 100.-nál gyülekeznek majd, mivel a rendőrség nem engedi őket közvetlenül a követség elé.A szovjet emlékmű megdobálása és a csecsen Magomed feltűnése után egészen biztos, hogy a követséget éberen őrző orosz titkosszolgálat, az FSZB is figyelni fog. És nem csak figyelni: mivel a nagykövetség orosz területnek számít, a kerítésen belülről szinte bármit megtehetnek. Így a videózás mellett a technikai adatgyűjtés, a telefonok szkennelése is belefér, ezért érdemes inkább kikapcsolni vagy otthon hagyni a mobilokat - tanácsolja az Index