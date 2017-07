˝A beteg egy szükséges zavaró körülmény˝

A recepción sötétség, az ápolók ingerültek, a főorvos nem is köszön, a beteg pedig azt sem tudja, mit kellene tennie. A magyar kórházak egyáltalán nem betegbarátak, és bár vannak jó példák, ahol még éjszaka is meglátogathatja az ember a gyermekét, sok helyen csak rosszkedvű orvosokkal és ápolókkal találkozni.Egy szervezetfejlesztő alapítvány, a PAF Hungary azonban elhatározta, hogy társadalmi munkában tesznek azért, hogy az orvosok és a nővérek jobban működjenek együtt, büszkék legyenek a munkájukra, és a beteggel is figyelmesebbek legyenek. Például magyarázzák el, miért kell valakinek 5 órát várnia egy kificamodott bokával az orvosra. Miért tud Magyarországnál sokkal szegényebb országokban is jól teljesíteni az egészségügy, és mi hiányzik sok magyar kórházból?