8+1 érdekesség a ˝víz országáról˝ a Víz Világnapján

A 2017. július 14. és 30. között megrendezendő 17. FINA Világbajnokságra várhatóan 350 ezer néző érkezik, közülük közel 100 ezren külföldről. Minden idők legnagyobb magyarországi sporteseménye a turizmusra is jelentős hatást gyakorol majd, egyben kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy az ide érkező turisták és vendégek megismerkedjenek hazánk talán legértékesebb természeti erőforrásával: a termál- és gyógyvizekkel.



A Víz Világnapja alkalmából íme 8+1 érdekesség a "víz országáról" és a 17. FINA Világbajnokságról.



1. Magyarország területének 80 százaléka alatt található termál-, illetve gyógyvíz. Hazánk – termálvízkészletét tekintve - világviszonylatban az 5. helyen áll, Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után.



2. A 17. FINA Világbajnokság fő helyszíne a Duna Aréna a fenntarthatóság jegyében épült, az első olyan hazai komplexum, amely a világversenyt követően visszabonthatóvá válik - 15 ezres befogadóképessége 6 ezresre csökken.



3. Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton mellett hazánkban található a világ legnagyobb természetes gyógytava, a Hévízi-tó is. A tó nevezetessége és egyben Hévíz város szimbóluma a vízililiom. A világbajnokság kabalái, Lili és Lali szintén az egész világon ismert, de Magyarországra kiemelten jellemző vízililiomok.



4. A szinkronúszóknak helyet adó, a Városligeti-tavon felépítendő helyszín lesz az első olyan mobilmedence a FINA világbajnokságok történetében, amely nem egy stadionban vagy arénában, hanem ezeken kívül, természetes környezetben várja majd a versenyzőket.



5. Budapest 1934 óta birtokolja a fürdőváros címet, ugyanis a világ fővárosai közül ez a város rendelkezik a legtöbb termál- és gyógyvízkúttal. A városban közel 100 termálvizes és ásványvizes, valamint több mint 400 keserűvizes forrás található, hőfokuk 24 és 78 Celsius-fok közötti.



6. Bár még el sem kezdődött a 17. FINA Világbajnokság, több rekorddal is büszkélkedhet majd: ez minden idők legrövidebb időn belül megszervezett vb-je, hiszen a 2017-es vizes világbajnokság rendezési jogát eredetileg Mexikó nyerte el, de 2015 februárjában visszaléptek a lehetőségtől. A hazai rendezésű világbajnokságon több nemzet vesz részt, mint eddig bármikor a vizes vb-k történetében: várhatóan 208 ország sportolói versenyeznek majd Budapesten és Balatonfüreden.



7. Budapesten jelenleg 15 gyógyfürdő áll a gyógyulni, vagy éppen csak pihenni, kikapcsolódni vágyók rendelkezésére. A leghíresebbek közülük a Széchenyi-, a Rudas-, a Gellért-, a Király- és a Lukács-gyógyfürdő. Tavaly rekordévet zártak a fővárosi fürdők: több mint négymillió vendég kereste fel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. által üzemeltetett fürdőket és strandokat.



8. A Széchenyi Gyógyfürdő - becenevén a "Szecska" - Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma is. A komplexum három kültéri és tizenöt beltéri medencével rendelkezik, különféle gyógykezelések is igénybe vehetők a létesítményben, ahol nappali kórház is működik. A budapesti gyógyfürdők közül a legmelegebb a Széchenyi fürdő II. számú, 1257 méter mély kútja (77 Celsius-fok).



+1. Magyarország büszkélkedhet a világ legjobb úszónőjével. Hosszú Katinkát zsinórban harmadszor (2014, 2015, 2016) választotta a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) a világ legjobb női úszójának.