80 ezer migráns torlódott fel Magyarország határaitól délre

Majdnem nyolcvanezer migráns várja a Balkánon, hogy bejuthasson az Európai Unió területére Magyarországon keresztül. Az illegális bevándorlók azért juthattak el Görögországba, mert már nem működik megfelelően a török határvédelem. Közben hazánkat még mindig arra akarják kényszeríteni, hogy fogadja el a kötelező betelepítési kvótákat -Egyre több migráns érkezik Görögországba Törökország felől a zöldhatáron – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György azBakondi szerintA főtanácsadó azt is mondta, hogy az unió nem tanult a 2015-ös eseményekből, és ahelyett, hogy megerősítette volna a külső határait, továbbra is a befogadást erőlteti.„Mind a mai napig azon mesterkedik, azon töpreng és azon dolgozik, hogy egyrészt hogyan tudná rákényszeríteni például Magyarországot arra, hogy álljon be a sorba és fogadjon be migránsokat, másrészről pedig arra, hogy hogyan lehetne még ebben a parlamenti ciklusban egy visszafordíthatatlan folyamatot elindítva az új bevándorlási rendszert elfogadni" – tette hozzá Bakondi György.