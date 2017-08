5 dolog, amiért jobb a Szigeten, mint a való világban - fotók

Nem kínáltak droggal?



Örök kérdés, nem kifejezetten a Sziget, minden fesztivál kapcsán. A válaszom: nem. Ez volt a negyedik Szigetem, de a fű szagán kívül mással soha nem találkoztam. Valójában a spanglit is csak felfújható gumiból láttam, amikor Wiz Khalifa buliján dobálták a közönségbe.

4 Csodaország. Ez az elnevezés a dekorációk, a látványvilág miatt is illik a Szigetre, úgy ahogy van, az egész gyönyörű.



.... vagy amikor tízezrek ezt csinálják egyszerre:

+1: Muszáj egy Hurts dallal búcsúznom:

Ötödik napja, hogy véget ért a 25. Sziget. Azért most jövök az összegzéssel, mert egy: összevártam, mire kíváncsiak az egy hét fesztivállapot kapcsán a környezetemben, kettő: leülepedtek az élmények, és máris kezdeném elölről. (Egy vigasztal: szerdán irány Zamárdi és a nyárzáró Strand fesztivál.)/Még akkor sem, ha közismerten-rajongó vagyok, és a Theo Hutchcraft - Adam Anderson páros a zenekarukkal együtt akkor is újra elvarázsol, ha egy hónapon belül kétszer látom őket a színpadon. Tény, és a fesztivál ideje alatt többen is megénekelték, hogy a 700 forintos sör mellett az ételárak is igencsak elszaladtak a Szigeten. Ugyanakkor a választék mindent felülmúlt, a különböző nemzetek konyháján át a vegán étkezdékig mindenki talált kedvére valót.Sziget-pillanatokhogy legalább egyszer az életben fesztiválozzon a jelen esetbenegyüttés hagyja, hogy sodorja magával a forgatag. Mert ilyen élményekkel nem találkozunk mindennap.A Szigetre vezető hídon átlépve egy más világba érkezünk: a különböző országokból érkezett emberek(Ok, a rózsaszín szemüveget levéve: itt is felüti a fejét a türelmetlenség, létezik lökdösődés, egymás lábára taposás, csak úgy, ahogy ez egy ekkora tömegben kvázi teljesen természetes, főleg a hatodik-hetedik napon, amikor már mindenki fárad.) De sokkal-sokkal több az olyan pillanat, amikor egyszerűen csak összemosolyogsz, vagy összepacsizol valakivel, aki szembejön veled a forgatagban, vagy pedig van, hogy ismeretlenek vetődnek be melléd egy közös képre. Szabadság, szeretet, szerelem, egyenlőség.várta a látogatókat a 25. Szigeten is, sőt, kijelenthetjük, hogy mára ez a fesztivál igazi erőssége. Felsorolni is nehéz lenne a kínálatot, ebben a pontban én a Cirkuszt emelném ki. Aéjféli előadására ültem be, és egyik ámulatból a másikba ejtett akrobatikus - izgalmas zenével, humorral, erotikával fűszerezett - produkciójuk. (Mondjuk, ha olvassa ezt a cikket valaki, aki látta a show-t, az utolsó pucér-jelenetet magyarázza meg nekem..)Ha tehetném, annyi időt töltenék itt, ameddig csak bírom szusszal és lábbal. Ráadásul az idei első együttes, amit elcsíptem, a Firkin volt, aki a Trónok harca dalának feldolgozásával nyitott. Minden hajnalban itt ért véget a szigetelés, ennek a színpadnak és környékének egészen frenetikus hangulata van. Ment itt limbó és vonatozás is.Olyan nincs, hogy valakit ne ragadna magával a hangulata, főleg akkor, amikor a Dimitri Vegas & Like Mike duó a Zorbától a Papa Roachig jut.