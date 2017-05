420 milliárdot játszottak el a kaszinókban, az államnak mégis kevés jutott

Rekordösszeget költöttek tavaly szerencsejátékra Magyarországon, a piac játékbevétele megközelítette a 420 milliárd forintot - olvasható a Magyar Nemzet csütörtöki számában.



A lap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évkönyve alapján arról ír, hogy a költségvetésbe 34,4 milliárd forint folyt be a szerencsejátékból, ami viszont 2001 óta a leggyengébb adat.



A parlament 2012-ben a kaszinók területére korlátozta a pénznyerő automaták működését - emlékeztetett az újság -, a magyar lakosság játékszenvedélye azonban nem csökkent, s a korlátozás ellenére is folyamatosan nőttek a bevételek. Évente egymilliónál is több látogató keresi fel a kaszinókat, amelyek közül az első kategóriásoknak kötelező pénznyerő automatákat üzemeltetniük.



A kaszinók - amelyek működését 2013-ban koncesszióhoz kötötték - egyébiránt egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az átalakuló szerencsejáték-piacból, részesedésük 2007 óta kis híján megháromszorozódott, 2016-ra megközelítette a 29 milliárd forintot, miközben befizetett játékadójuk lényegében nem változott, a Magyar Nemzet szerint ténylegesen befizetett adójuk alig haladta meg a 3 milliárd forintot.