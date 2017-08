40 oktató távozott az ország egyik legnagyobb egyeteméről, de megússza a káoszt az intézmény

Intézményi megállapodást kötött egymással a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (MBE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) annak a negyven, a BME gazdaságtudományi karán felmondott oktatónak a foglalkoztatásáról, akik júliusban egy hullámban távoztak az intézményből - írja az Eduline a hvg.hu információ alapján.Főként a pénzügyi és üzleti jogi tanszékeket érintette volna hátrányosan a hirtelen távozáshullám, gyakorlatilag nem tudták volna elkezdeni így a tanévet. Mivel az ELTE-nek a BME oktatóit átvevő, frissen alakult Gazdaságtudományi Intézete (GTI) csak a következő, 2018/19-es tanévtől indítja majd be képzését, az intézmény a BME-vel kötött megállapodás értelmében lehetővé teszi, hogy a távozottak – kvázi vendégoktatóként – a most induló tanévben is a műegyetem gazdasági karán tanítsanak.