27 képviselő maradt néma az Országgyűlés őszi ülésszakán

Huszonhét képviselő nem szólalt fel az Országgyűlés előző héten véget ért őszi ülésszakán, amelyen ezúttal is Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kereszténydemokrata államtitkára volt a legaktívabb megnyilatkozó.



A parlament honlapján elérhető statisztikák alapján Rétvári Bence további, összesen nyolc és fél órában elmondott 155 felszólalást tett, amivel messze a legtöbbször szót kérő és leghosszabban beszélő képviselője a ciklusnak. Az államtitkár 2014 óta több mint 1200 alkalommal fejtette ki álláspontját az ülésteremben, majdnem kétszer annyi alkalommal, mint a második legtöbbször szóló szocialista Gúr Nándor.



Az őszi ülésszakban ezúttal is az MSZP politikusa volt a második legaktívabb, összesen hét és fél óráig tartó 113 felszólalásával, őt a fideszes Völner Pál igazságügyi államtitkár követi (72 felszólalás), majd az LMP-s Ikotity István (67 felszólalás), a fideszes Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára (65 felszólalás) és a jobbikos Z. Kárpát Dániel (58 felszólalás) következik.



A felszólalások száma alapján Orbán Viktor miniszterelnök (40 felszólalás) valamennyi miniszterét megelőzi a második félévben. A kormányfő felszólalásonként átlagosan kevesebb mint másfél percet beszélt ősszel, így a tárcavezetők közül a leghosszabban, összesen több mint másfél órában a Miniszterelnökséget irányító Lázár János (30 felszólalás) szólt.



A parlamenti mandátummal rendelkező miniszterek felszólalási rangsorát most Varga Mihály, a nemzetgazdasági tárca fideszes vezetője és Semjén Zsolt kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes zárják, mindketten tagjai a huszonhét szót nem kérő képviselőnek. Rajtuk kívül a Fidesz további tizenkilenc képviselője maradt néma, közülük Bíró Márk, Farkas Flórián, Kubatov Gábor és Simonka György az egész ciklusban nem emelkedett szólásra.



Ellenzéki oldalról a parlamenti munkát tavaly ősz óta bojkottáló DK négy független képviselője, köztük Gyurcsány Ferenc pártelnök mellett a liberális Fodor Gábor és a szocialista Velez Árpád maradt még szótlan ősszel.