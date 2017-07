20 évvel ezelőtt bérgyilkosokkal ölette meg egy nő az élettársát - most emeltek vádat ellene

A Fővárosi Főügyészség előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat egy nővel és egy férfival szemben, akik a vád szerint még 1997 augusztusában megbízást adtak három férfinak egy nagytarcsai vállalkozó megölésére.



A két vádlott már gyermekkorától ismerte egymást. A vádlott nő pedig éveken keresztül - egészen a férfi haláláig - a sértett barátnője volt.



A sértett 1994 őszén egy vele szemben indult büntetőügyben előzetes fogvatartásba került, amelyből 1997 nyarán szabadult, ezt követően azonban a vádlott nővel a viszonya megromlott.



A vádirat szerint a nő 1997 augusztusa körül megbízta vádlott társát, hogy keressen egy olyan személyt, aki a sértettel megromlott személyes kapcsolatának lezárásaként, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe megöli a férfit.



A vádlott férfi a fenti ajánlattal megkereste egy ismerősét - a későbbi emberölés fő végrehajtóját -, aki rövid megfontolást követően a megbízást 1 millió forint készpénz, valamint a sértett gépkocsijának és arany ékszereinek - nyaklánc, karlánc, karóra – megszerzése fejében elfogadta, majd abba bevonta két másik társát is.



Ezt követően a megbízást közvetítő féri - a női társától kapott információk alapján - több, egymást követő találkozó alkalmával tájékoztatta a végrehajtókat az elkövetés szempontjából releváns adatokról, így különösen a sértett napirendjére, szokásaira, tartózkodási helyére vonatkozó körülményekről. Időközben pedig az egyik elkövető egy vidéki családi ház udvarán kiásott egy kb. 2 méter mély gödröt.



Az elkövetés előre egyeztetett napján, 1997. augusztus 21-én az esti órákban a három férfi gépkocsival megjelent a sértett nagytarcsai házánál. A vád szerint az elkövetők a sértettet ártalmatlanná tették, majd ezután őt a ház udvarán álló, sértett által használt gépkocsiba ültették, és így már két autóval elindultak a vidéki házhoz, ahol az egyikük korábban a gödröt kiásta. Miután megérkeztek, a megbízást elvállaló férfi a sértettet megölte; a férfi halálát fulladás okozta.



Ezt követően a sértettről levették az ékszereit, a holttestét az előre kiásott gödörbe helyezték, majd a vád szerint másnap közösen bebetonozták.



A Fővárosi Bíróság 2006. évben jogerős ítéletével - egy másik emberölési ügy miatt is - a bűncselekmény fő végrehajtóját életfogytig tartó, két társát pedig 10-10 év tartamú fegyházbüntetésre ítélte.



Az emberölés fentiek szerinti megbízóinak személyére csak a későbbiekben merült fel konkrét adat; velük szemben most kerülhetett sor a vádemelésre.