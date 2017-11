2019-től roboghatnak a Szolnokon gyártott IC kocsik

Mivel hamarosan néhány vasútvonal alkalmas lesz a jelenleginél nagyobb sebességű közlekedésre, új InterCity kocsikat is vásárol a vasúttársaság, amelyek 2019-ben jelenhetnek meg a belföldi közlekedésben - írta a Magyar Hírlap szerdán.Megkezdődött az új vasúti kocsik (IC+) sorozatgyártása a MÁV-Start Zrt. szolnoki járműjavító üzemében, a munkához szükséges beszerzési eljárások jelentős része lezárult - tájékoztatta a lapot a vasúttársaság.

A napokban az utasülések szállítására kiirt tenderen hirdetett eredményt a cég. A Start húsz, saját fejlesztésű és nemzetközi forgalomra is alkalmas IC+ kocsi előállítását kezdte meg, az első két jármű jövő tavasszal gördülhet ki a gyárkapun. Először többcélú, így kerékpárok és kerekesszékek szállítására is alkalmas kocsik, majd másodosztályú, termes járművek készülnek. Ezt követően épülnek első osztályú kocsik is - írta a lap.A belföldi használatra szánt IC+-ok gyártása is hamarosan elindulhat, a sorozatgyártás 2018-2020 között valósulhat meg, a járművek egy része 2019-től állhat forgalomba.A Magyar Hírlap kitér arra: a nemzetközi és a belföldi forgalomra készülő kocsik között leginkább a forgóvázak, azaz a futóművek esetében van eltérés, előbbi járművek ugyanis óránként kétszáz kilométeres sebességre alkalmasak, utóbbiak "csak" százhatvanra. A tervek szerint a húsz nemzetközi kocsi mellett száz új IC+ épül a belföldi forgalom számára.