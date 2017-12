2017 a Soros-szervezetek kiszorításának éve lesz - mondta korábban Orbán Viktor. Ez folytatódik

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz - mondta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője az atv.hu-n vasárnap közzétett interjúban, hangsúlyozva: az üzletember szimbolikus alakja a bevándorlást támogató politikának és lobbitevékenységet fejt ki Magyarország ellen.



Gulyás Gergely ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a kormány mondanivalóját bevándorlásügyben nem a gyűlölet irányítja, hanem a józan ész.



Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korábban arról beszélt, 2017 a Soros-szervezetek kiszorításának éve lesz, megjegyezte: ez hosszabb küzdelem, amely még nem fejeződött be, de "időarányosan jól állunk".



A frakcióvezető szerint az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a Jobbikra kiszabott bírsága "nem a Fideszre tartozó ügy". Az ÁSZ-nak a jogszabályok alapján kell eljárnia, és azt, hogy valóban nincs is tekintettel a politikai helyzetre, bizonyítja az ügy időzítése, ami a Jobbiknak használ, a Fidesznek pedig árt - tette hozzá, megjegyezve, "a Jobbik az áldozat szerepében tud tetszelegni".



Hangsúlyozta, hogy a választáson indulás joga nem függ össze az ÁSZ-bírsággal. Arra a kérdésre pedig, hogy a kormányoldalról érkezett-e "telefon" Domokos Lászlóhoz - az ÁSZ elnökéhez - vagy az ÁSZ-hoz, Gulyás Gergely úgy reagált: "a mi részünkről ilyen igény soha nem fogalmazódott meg".



Véleménye szerint nem valószínű, hogy a 2018-as parlamenti választáson a Fidesz túlszárnyalja a 2010-ben elért 53 százalékot. A cél az, hogy a Fidesz és a KDNP pártszövetsége tudjon kormányt alakítani, ehhez pedig száz mandátumra van szükség - mondta.



Arra a felvetésre, hogy a német-magyar kapcsolatok szívélyesebbé válnak-e, ha tavasszal ismét Orbán Viktor alakíthat kormányt, Gulyás Gergely úgy reagált: a politikai kapcsolatok a Keresztényszociális Unióval (CSU) kiválóak, a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) jók, kiegyensúlyozottak.



"Ha nem is mindenki ért bennünket, mégis nagyon sok barátunk van Németországban. Tehát a politikai kapcsolataink összehasonlíthatatlanul jobbak, mint a sajtóban való megjelenésünk Németországban" - jelentette ki a politikus.



"A német sajtó 70-80 százaléka egyértelműen baloldali vagy zöld szimpatizáns. Őszinte és leplezetlen gyűlölettel tekintenek mindazon értékekre, amelyeket a magyar kormány képvisel, a keresztény gyökerek fontosságára, a valódi konzervatív politikára, a hagyományos családmodell megbecsülésére és védelmére, a nemzetállamok Európájára. (...) A német sajtó nem olyan sokszínű, mint a magyar, ez a szomorú helyzet" - vélekedett a fideszes politikus.



Arra a kérdésre, hogy frakcióvezető szeretne-e maradni Fidesz-győzelem után is, Gulyás Gergely úgy válaszolt: "semmilyen politikai tisztségre vonatkozó ambícióm nincs".