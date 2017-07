2010-es plakátkampány: a DK számvevőszéki és ügyészségi vizsgálatot követel a Fidesznél

Gréczy Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője szombati budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a napokban nyilvánosságra került hírek szerint a kormánypárt hét éve csalt a kampányelszámolással, és ezzel a számvevőszék mellett a választókat is "átverte".



"Bebizonyosodott, hogy ismét bort ittak és vizet prédikáltak, a Fidesz megszegte a magyar törvényeket" - közölte a DK-s politikusa.



Hozzátette: nemcsak arról van szó, hogy a piaci ár töredékéért kaptak plakáthelyeket, hanem annak is mindössze töredékét vallották be.



Gréczy Zsolt felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy számoljon el pártja "törvénytelen kampányával", továbbá vizsgálják meg, ki a felelős a "rendszerszintű törvénytelenségért".



A DK szóvivője azt mondta, amennyiben a visszamenőleges vizsgálatról szóló felszólításuknak most nem lesz eredménye, akkor kormányváltás után történhet meg a fideszes politikusok felelősségre vonása, valamint a tisztességes pártfinanszírozási törvény megalkotása.



Gréczy Zsolt kérdésekre válaszolva elmondta, Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének személyes ügye, hogy mire fordítja 1,3 milliárd forintos osztalékbevételét. A párt szóvivője szerint bárhogy is dönt a volt kormányfő, azt átláthatóan, tisztán teszi.