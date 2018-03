170 millió forintot csalt ki áldozataitól a férfi, aki nagymenő üzletembernek adta ki magát

A vád szerint egy 39 éves férfi a sértettek előtt tehetős szállítmányozási vállalkozónak, sikeres üzletembernek és cégtulajdonosnak adta ki magát annak érdekében, hogy bizalmuk elnyerése, illetve megtévesztésük révén tőlük pénzt csaljon ki.A vádirat szerint a vádlott a vádbeli időszakban, 2011 júniusa és 2014 februárja között rendszeresen bérelt nagy értékű luxusautókat, és az összesen kb. 7-8 gépkocsit folyamatosan cserélgetve jelent meg a sértettekkel megbeszélt találkozókon, amik során úgy állította be, hogy az autók a sajátjai. Szintúgy a tehetős üzletember látszatát keltve, a sértetteknek azt állította, hogy az általa ténylegesen csak bérelt budapesti, illetve siófoki luxus ingatlanok is a saját tulajdonát képezik., amiket valóban ő vezetett, azonban nem olyan nagyságrendű forgalommal, bevétellel, ügyfélkörrel bírtak, mint amit a sértetteknek állított. Több esetben hivatkozott üzleti partnerei előtt arra, hogy egy a piacon jól ismert, saláták gyártásával és forgalmazásával foglalkozó céggel áll üzleti kapcsolatban, amely cégnek nagy értékű áruvásárlásokat teljesít. Az általa közöltekkel ellentétben a vádlott cégei kizárólag (saláta) szállítmányozással foglalkoztak, kereskedelemmel, áruvásárlással viszont egyáltalán nem.A vádlott emellett 2013. évbenEzen állításai sem feleltek meg a valóságnak; a vádlott édesapja valójában már évekkel korábban elhunyt, és nem bírt olyan pozícióval, mint amit a vádlott állított róla.A férfi a fenti módszerrel, többnyire különböző üzleti, illetve befektetési lehetőségre, vagy közös üzleti vállalkozásra hivatkozással a vád szerint hat sértettet ejtett tévedésbe, és nekik mindösszesen több mint 170 millió forint kárt okozott.A vádlott élettársa – egy 39 éves nő - a vád szerint egy esetben bűnsegédként nyújtott segítséget a férfinak az egyik sértett és annak felesége tévedésbe ejtésében, majd tévedésben tartásában; az ügyészség vele szemben is vádat emelt.Időközben a férfit egy korábban elkövetett csalás miatt jogerős börtönbüntetésére ítélte a bíróság, ezért 2014. év elején az addigi tartózkodási helyüket élettársával és közös gyermekeikkel együtt elhagyták, majd 2014 márciusában külföldre távoztak.Elfogására 2016. október 18-án egy XIV. kerületi szállodában került sor Elfogásáig más nevét és adatait felhasználva bujkált a hatóságok elől.Elfogása után a terhelt megkezdte a fentiek szerint vele szemben korábban, más ügyben kiszabott börtönbüntetés letöltését, amelynek során 2017. január 13. napján - egy eltávozás alkalmával - megszökött; őt a rendőrök 2017. március 22. napján fogták el.A fogolyszökés miatt az illetékes kerületi ügyészség őt gyorsított eljárásban állította bíróság elé, amely eredményeként a bíróság őt - azóta már jogerősen is - 7 hónap végrehajtandó szabadságbüntetésre ítélte.