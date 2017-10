16 éves kortól adna szavazati jogot az LMP

Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki tömörülés szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a választójogot először a 2019-es önkormányzati, majd az Európai Parlamenti választásokra terjesztenék ki. Hangsúlyozta, kezdeményezésük a passzív választójogon nem módosítana, vagyis továbbra is tizennyolc éves kortól válhatna valaki jelöltté.



Beszámolt arról is, hogy Ausztriában és Skóciában is tizennyolc éves kor alatt biztosított az aktív választójog, míg például Málta vagy Észtország a helyi választásokon ad lehetőséget a fiataloknak a véleménynyilvánításra.



Apostol Klaudia, az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő társelnöke szerint a változtatás aktivizálná a fiatalokat a közügyek iránt, a mindenkori kormányokat pedig arra kötelezné, hogy ezt a korosztályt is képviseljék.