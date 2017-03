165 háziorvosnak nincs szakvizsgája, nekik koruknál fogva nem kellett szakvizsgát tenniük

Helyreigazítás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a következő információkkal segítette a pontos tájékoztatásunkat. Ennek értelmében az a kijelentés, hogy 900 háziorvosnak nincsen szakvizsgája, nem fedi a a valóságot. A „több mint 900 fő" és 165 fő közötti különbség azt a háziorvosi létszámot takarja, akiknek van szakvizsgája, csak nem háziorvosi vagy gyermekgyógyászi. Ők a 4/2000 EüM rendelet szerint így is praktizálhatnak. így tehát csupán 165 fő nem rendelkezik ténylegesen háziorvostani szakvizsgával, mert koránál fogva nem kellett szakvizsgát tennie.

A napilap Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának Szakács László szocialista országgyűlési képviselő kérdésére adott írásbeli válasza alapján azt közölte: a 6209 háziorvosból 3780-nak van háziorvostani, 1496-nak pedig csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgája.A legfrissebb adatok szerint jelenleg 287 tartósan, vagyis több mint fél éve be nem töltött háziorvosi körzet van az országban.Bárdos Judit, a Semmelweis Egyetem oktató orvosa a lapnak azt mondta, ahhoz, hogy valaki háziorvosi praxisban, önállóan láthasson el betegeket, a háziorvosi részvizsgának elengedhetetlennek kell lennie.Annál az 1496 orvosnál, akik gyermekgyógyászai szakvizsgával rendelkeznek, jóval többen látnak el gyerekeket is, mert kényszerűségből egyre több a vegyes praxis, amikor felnőtteket és gyerekeket is ellátnak.